El gobernador de La Rioja presentó un proyecto para crear una moneda propia en su provincia

►TE PUEDE INTERESAR: Retenciones al vino: los legisladores mendocinos que las rechazan, los que apoyan y los que dudan

Cómo sería la moneda riojana

"La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", explicó.

Quintela calificó la situación de los riojanos como "desesperante" y afirmó que no quiere que la gente "se muera de hambre" en la provincia.

Si antes no llegábamos a fin de mes, hoy no llegan a la finalización de la primera semana después del cobro. Pagan sus obligaciones y se quedan sin plata, van a comprar y no compran nada

Por otra parte, el gobernador confirmó que La Rioja llegó a un acuerdo de "recomposición salarial" con la policía local.

"Les dije la situación que estamos atravesando (en la provincia) y lo entendieron. Pidieron disculpas y acordamos una recomposición salarial en dos pagos porque no tenemos recursos", dijo Quintela.

En cuanto al arreglo al que llegaron con las fuerzas de seguridad, el mandatario provincial sostuvo que acordaron la recuperación del salario y la "forma de pago".

"No tenemos recursos. Pagamos en dos partes la recomposición salarial. Un 70 por ciento cuando corresponde y un 30 por ciento a mitad de mes. Fue una forma de arreglar", concluyó.

►TE PUEDE INTERESAR: Víctor Fayad aseguró que las paritarias serán difíciles porque no puede ofrecer lo que no tiene