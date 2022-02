El gobernador aseguró que no está "nada de acuerdo con Munives" y respaldó a Levrino

No estoy en nada de acuerdo con lo realizado por Munives. Considero que los funcionarios públicos somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de conducta y respeto de las normas. Es así de simple, no hay mucho que opinar, el que no cumple se va No estoy en nada de acuerdo con lo realizado por Munives. Considero que los funcionarios públicos somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de conducta y respeto de las normas. Es así de simple, no hay mucho que opinar, el que no cumple se va

Calipo a la Legislatura

Suarez fue consultado también por la citación que desde la Bicameral de Seguridad le hicieron al nuevo director de Policía, Marcelo Calipo: "No tengo ningún problema que vaya", aseveró el titular del Ejecutivo provincial.

El Senado de Mendoza aprobó el martes por unanimidad un pedido del Partido Justicialista (PJ) para citar a la Legislatura a Calipo para que dé explicaciones sobre el escándalo que terminó en la salida de su antecesor, Roberto Munives.

Serán los integrantes de la Bicameral de Seguridad los encargados de poner fecha para que Calipo concurra a la Legislatura y se explaye sobre las irregularidades que se produjeron en torno al ascenso de Munives y una comitiva al cerro Aconcagua. Esto porque el actual jefe de Policía provincial ya ocupaba el cargo de subdirector en el momento en el que sucedieron los hechos y estaba al mando de la fuerza durante la licencia de su entonces jefe. Los legisladores buscan averiguar si Calipo pudo haber estado al tanto de la situación.

Para citar a Calipo se puso de acuerdo la mesa directiva de la Bicameral, presidida por el peronista Rafael Moyano e integrada por el diputado José Orts, de la Unión Cívica Radical y por otro diputado, Eduardo Martínez, del Partido Intransigente, sumado ahora a Cambia Mendoza.

Que la decisión de citar a Calipo se haya resuelto de manera unánime no es un dato menor. Es que no es común que el interbloque Cambia Mendoza apoye este tipo de pedidos por parte de la oposición. Sucedió con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, al que lograron citar después de varios pedidos del PJ que ni los radicales ni sus aliados aprobaban.

Finalmente, Levrino concurrió a la Legislatura a mediados de septiembre del 2021, un año y 9 meses después de haber asumido en su puesto.

Lo que sí se evitó fue la citación de Munives. El proyecto preveía tanto la del actual jefe de la Policía como la del ex, pero Cambia Mendoza pidió que se modificara el pedido y que solo Calipo fuera citado a la Casa de las Leyes.

La situación de Munives

Dos expedientes administrativos tramitados en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial son la clave para desentrañar si el ex director de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, y su pareja, la abogada Mónica Delsouc, cometieron delitos penales cuando ascendieron al cerro Aconcagua durante el mes de enero último.

Esa información documental, que el fiscal Juan Ticheli, de Delitos No Especializados, quiere tener en su poder desde este miércoles, también servirá para saber qué día ocurrieron esas presuntas violaciones a la ley. Este no es un detalle menor ya que determinará qué magistrado se hará cargo finalmente de continuar con la investigación