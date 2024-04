El fiscal Ticheli rechazó el pedido de detención de los directivos de Fecovita

La querella había pedido la detención de los acusados el 21 de marzo. El fiscal que impulsa la causa consideró que no están "reunidos ni verificados los presupuestos establecidos en los artículos 284 y 293 del Código Procesal Penal" por lo que resolvió rechazar la solicitud.

Rechazo del pedido de detención a directivos de Fecovita

El fiscal Ticheli comunicó que no están reunidos los extremos que se necesitan para que proceda una prisión preventiva. Desde la defensa de los directivos de Fecovita plantearon a Diario UNO que la decisión era esperada, no sólo porque no hay riesgo procesal sino también porque el delito, en su caso, es reprimido con una pena máxima de dos años (excarcelable).

Oposición al archivo

Por otro lado, Fecovita avanzó con la oposición al archivo de la denuncia por extorsión. La Federación de Cooperativas acusa a los directivos de Iberte de extorsionarlos con maniobras de desprestigio en la Justicia y en los medios para revalorizar su reclamo de un crédito adeudado por parte de los mendocinos.

Esa acusación fue desestimada por la fiscal Atur de Delitos no especializados, lo cual fue celebrado por Iberte en su momento. Como reacción, los defensores de Fecovita plantearon la oposición al archivo.

Una sociedad que terminó mal

Lo que refiere Iberte, ex socio de Fecovita en la sociedad Evisa que conformaron juntos es que los balances de 2021 y 2022 de la federación obviaron información clave sobre la formación y disolución de aquella sociedad que tenía como fin ingresar mosto y vino en el mercado exterior, especialmente en Estados Unidos.

En esa causa están imputados actuales y ex directivos de Fecovita: Eduardo Sancho, Marcelo Federici, Rubén Panella, Jorge David Irañeta, Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda De Vaieretti.

El apoderado de la empresa Iberte, Guillermo García y el abogado de la firma, Carlos Aguinaga, acusan "la falsedad de los balances de Fecovita del 2021 y 2022" y sostienen que en ellos se "omitió la deuda de Fecovita para con Evisa".

Esa supuesta deuda de Fecovita con Evisa trasladada a dólares es de unos 100 millones aunque no fue iniciada una causa en reclamo ni en la Bolsa de Comercio ni en la Justicia Civil y Comercial.

Desde Iberte apoyan su postura en el análisis de consultoras privadas que dan cuenta de la falsedad de los balances. Por el contrario, Fecovita afirma todo lo contrario apoyándose en la auditoría de la firma internacional Lisicki & Litvin y un informe de la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales del INAES.

Además, sus directivos acusan a Juan José Retamero, dueño de Iberte, de ser "conocido en la vitivinicultura argentina por tener conflictos con cada una de las empresas con las que intentó hacer un negocio: Fraccionadora San Juan, Bodegas y Viñedos Galán, Jugos Australes y Fecovita".

Y aseguran que se trata de un modus operandi porque en todos los casos "pidieron la quiebra y la detención de sus representantes". Del otro lado, el español responde que lo han querido estafar.

En tanto que en medio de las acusaciones cruzadas por estafas y faltas de pago, es Fecovita el que en Buenos Aires, ante la Bolsa de Comercio reclama un saldo a su favor de $4.369 millones más intereses.