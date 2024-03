Fecovita pidió una reunión con Cornejo y apuntó contra la Justicia en medio de la guerra del vino

fecovita panella federici.jpg Los directivos de Fecovita con Rubén Panella a la cabeza (de anteojos).

Los empresarios defendieron su postura y los balances cuestionados. Insistieron en que las maniobras (denuncias penales) de Iberte tienen por fin desprestigiar y extorsionar a Fecovita y es por ello que adelantaron que apelarán el archivo de esa causa por extorsión decidido por la fiscal Patricia Atur.

El comunicado de Fecovita contra Retamaro, el español dueño de Iberte SRO

El máximo apuntado por los directivos de Fecovita es el español Juan José Retamaro, dueño de la empresa eslovaca Iberte SRO, quien mediante sus representantes y abogados impulsa una causa judicial por balances falsos contra sus ex socios en la Justicia mendocina.

Lo que refiere Iberte es que los balances de 2021 y 2022 de Fecovita obviaron información clave sobre la formación y disolución de la sociedad Evisa que conformaron en conjunto y que tenía como fin ingresar mosto y vino en el mercado exterior, especialmente en Estados Unidos.

En esa causa, que inicialmente seguía el fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore y que ahora quedó en manos de Juan Ticheli, que lo reemplazó, están imputados actuales y ex directivos de Fecovita: Eduardo Sancho, Marcelo Federici, Rubén Panella, Jorge David Irañeta, Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda De Vaieretti.

En los últimos días, el abogado de Retamaro, Carlos Aguinaga, amplió la denuncia, presentó prueba nueva y pidió la detención de los directivos de la empresa mendocina.

El abogado refirió en el escrito y ante la prensa que los montos de una deuda que Fecovita mantendría con Iberte difieren en ambos balances y que es necesaria la intervención de la federación "y la detención de quienes están a cargo de la ratificación de los balances de este año para que no se vuelvan a falsear. Puntualmente del presidente de la federación, Rubén Panella".

Fecovita2.jpg La Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) representa a 29 cooperativas de pequeños y medianos empresarios del vino.

En respuesta a ello es que cooperativistas de Fecovita firmaron un comunicado en el que remarcan que "Juan José Retamero es conocido en la vitivinicultura argentina por tener conflicto con cada una de las empresas con las que intentó hacer un negocio: Fraccionadora San Juan, Bodegas y Viñedos Galán, Jugos Australes y Fecovita. A todas les pidieron la quiebra y la detención de sus representantes.

¿Es un modus operandi o es muy ingenuo y todos lo quieren estafar? No es muy difícil saber cuál es la respuesta", infirieron.

En la carta recuerdan que tanto Retamaro como Guillermo García, extitular del INV y socio del español, están imputados por estafa en una causa judicial que Fecovita les inició como parte de esta guerra del vino y en la que dan cuenta de que Iberte "terminó vendiendo a nuestros propios clientes y dejaron de pagarnos".

A la prensa señalaron que son 15 millones de dólares los que no ingresaron al país a pesar de que Fecovita entregó la mercadería correspondiente.

"Juan José Retamero y sus abogados dan información parcial y reclaman una deuda que no es tal", dijeron en el documento en relación a $3.600 millones que reclama Iberte. "En sus números no contempla el IVA, los envases utilizados, multas estipuladas por contrato, valor de reposición del producto firmado por ambas partes y las garantías por las ventas no cobradas", agregaron.

"Cuando uno ve la película completa, el resultado es a favor de Fecovita. Por ello lo hemos demandado en la justicia", dijeron. Agregaron además a la prensa que en verdad tienen un saldo a favor de unos $4.369 millones más intereses, lo que da un total de $7.700 millones.

Esa deuda fue reclamada por Fecovita ante la Bolsa de Comercio, en Buenos Aires. Sus directivos remarcan que, por el contrario, el grupo eslovaco-español solo hizo reclamos públicos de deuda pero no en la Justicia comercial para hacerlos efectivos.

"¿No les parece que es momento de ir a la justicia comercial y terminar con este tema?", se preguntaron.

A la Justicia le pidieron "celeridad": "El pedido de quiebra se resolvió en 5 meses, cuando no estaban dadas ninguna de las condiciones para solicitar semejante medida. No podemos esperar tanto tiempo por la denuncia infundada que nos hacen por los balances".

Y adelantaron que apelarán "la decisión judicial de rechazar la denuncia que le hicimos al señor Retamero por extorsión".

El mensaje al gobernador Cornejo

En la carta, los directivos de Fecovita invitan al gobernador Alfredo Cornejo, a los ministros y a los intendentes a "reunirnos para profundizar el tema y despejar cualquier tipo de duda que tengan".

Según dijeron desde la federación, ese pedido será formalizado en breve. También adelantaron que volverán a la Legislatura provincial para contar las novedades de las causas en la Comisión de Derechos y Garantías.