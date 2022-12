El fiscal de Estado exigió respuestas de Ambiente ante una denuncia por irregularidades en el Aconcagua

La misma refiere al proceso de contratación directa del servicio médico para la nueva temporada del Aconcagua que afrontó el Gobierno mientras se desarrolla el proceso licitatorio del mismo por cuatro años.

Rescate Aconcagua 2.jpg El servicio médico es clave en el parque Aconcagua.

La denuncia puntualmente señala que X Medicina, que resultó adjudicataria, no cumplió con los requisitos mínimos que exige el pliego al momento de presentar su oferta y que el Gobierno le permitió mejorarla en lugar de rechazarla de plano.

Denuncia de la empresa que perdió la contratación para operar en el Aconcagua

El fiscal de Estado Fernando Simón hizo un pedido de informes a la Secretaría de Ambiente para que responda sobre el proceso de contratación directa del servicio médico para el Aconcagua que fue denunciado por uno de los oferentes.

El organismo estatal que tuvo a su cargo el proceso debe responder en el término de 10 días hábiles a contar desde el lunes 5 de diciembre. Teniendo en cuenta el plazo, es probable que esta respuesta llegue una vez que esté resuelta la licitación que corre por un camino paralelo y que tiene como oferentes a las mismas empresas: la denunciante Medicina en Altura y la adjudicataria de la contratación directa, X Medicina SA.

Según la denuncia que ingresó a la Fiscalía, "Medicina en Altura hizo la oferta más económica pero se adjudicó a una oferta alternativa de X Medicina que no cumplía con los requisitos del pliego".

fernando simon fiscal de estado.jpg El fiscal de Estado, Fernando Simón.

Dice Rogé, el denunciante, que "la oferta de base, que no cumplía con los tres domos solicitados en el pliego, no debió ser analizada" en cumplimiento con lo que reza el pliego que señala que "las ofertas que no superen los estándares mínimos y razonables que exijan los pliegos no serán analizadas y se rechazarán".

Aporta como prueba de que la oferta de X Medicina no reunía esos requisitos que en el mismo acto de adjudicación el Gobierno le pidió a la empresa que "aclare la situación de los domos".

Esto es porque el pliego exigía tres domos en tres campamentos y la oferta solo refería a "un domo en plaza de mulas y carpas de pernocte".

"Es decir que las autoridades le pidieron que corrija la oferta. Esto viola directamente la equidad de condiciones entre los dos oferentes", asegura el denunciante.

Además, acusa, que en la licitación por cuatro años que se abrió de manera paralela "hay más irregularidades y se prevé un negocio económico importante y sin precedentes".

Es allí cuando relata que su empresa Medicina en Altura fue adjudicataria del servicio médico por 13 temporadas mientras que la firma contratada se constituyó en abril y tiene CUIT desde agosto, lo cual es cierto según los registros.

"Los miembros son dos ex empleados de mi empresa que se abrieron", cuenta.

Servicio medico en Plaza de Mulas-Aconcagua.jpg Los andinistas deben acudir a chequeos obligatorios donde atienden los médicos en Plaza de Mulas para poder ir a la cumbre.

En su relato cronológico el denunciante afirma que en junio, sus exempleados le propusieron asociarse porque ya tenían la confirmación de que ganarían la licitación y de que el Gobierno no quería trabajar más con él. Le pidieron de su parte aportar la infraestructura e insumos médicos.

Cuenta que después de ello, ya en noviembre, se hizo el llamado a contratación directa por un mes. Específicamente esto se oficializó el 16 de noviembre.

"Presento una única oferta por $119.000 por guardia. X Medicina ofreció $129.000 por guardia, una segunda más económica si el Estado paga en 30 días; y una tercera ofreciendo un domo en lugar de los 3 solicitados por el pliego", explicó.

Aporta como prueba de las irregularidades que el 24 de noviembre, antes de conocerse el resultado de la contratación, el que luego resultaría adjudicatario se presentó a hacer una compra grande de drogas y al día siguiente ya se comentaba en Hacienda que ya había un adjudicatario.

Ese viernes 25, "a las 12, se publicó la recomendación. A las 16 se publicó en Diario UNO que ya estaba la adjudicación. A las 18, Mingorance comunicó lo mismo por Twitter. A mi me lo comentan por Comprar a las 19", explicó.

"El fin de semana se publicó en Comprar la resolución de adjudicación que dice que como la oferta 3 de X Medicina no es clara, tiene que aclarar lo de los domos permitiéndole a la empresa que subsane el asunto para ajustarse a la oferta. Dice la empresa que tiene convenios de reciprocidad con empresas prestadoras de servicios del Aconcagua", agrega el denunciante.

"El lunes 28, la titular de la firma manda mails para alquilar domos y comprar viandas para los médicos por lo que queda claro que no existen tales convenios de reciprocidad", cerró su declaración.

Por pedido de la Fiscalía de Estado, Ambiente tendrá que aclarar estos puntos puestos en consideración por el denunciante. Una vez entregado el informe, se esperará el dictamen de Simón. Mientras tanto, sigue su curso la licitación por cuatro años.

Qué dice el acto de adjudicación sobre los domos de X Medicina SA

Conforme la resolución Nº 567 a la que pudo acceder Diario UNO, efectivamente se adjudicó "la oferta Alternativa 3 por precio conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado a favor de X-MEDICINA S.A en el marco de la Contratación Directa".

En los considerandos, el propio Gobierno explica que "se solicita una aclaración sobre la Alternativa N° 3 presentada por X-MEDICINA S.A de pesos noventa y nueve mil novecientos ($99.900), en razón de no ser clara y considerando que es la única oferta que se ajusta al presupuesto oficial".

Esa aclaración se pidió porque la oferta generó dudas en el equipo que evaluó la propuesta respecto a la ubicación y cantidad de domos a lo largo del Parque dado que el pliego requería tres y la oferta solo hablaba de uno para los tres campamentos.

En los mismos fundamentos de la resolución se agrega que tras ese pedido, la empresa aclaró "respecto a los Domos solicitados en el Artículo 5 que la totalidad de los requeridos se instalarán en los campamentos correspondientes conforme a convenio que poseen de reciprocidad de servicios con prestadores del Parque Provincial Aconcagua". Inmediatamente se concluyó que "se cumple en un todo con lo requerido en el pliego en las fechas solicitadas".

"El jefe de Áreas Naturales Protegidas informa que habiendo analizado la aclaración solicitada sugiere se adjudique la Oferta Alternativa 3 presentada por X-Medicina S.A. en razón de ajustarse a Pliego de Condiciones Particulares y resultar conveniente desde lo económico", agrega la norma.