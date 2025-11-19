El ex titular de ANDIS declaró y negó el supuesto cobro de coimas por la compra de medicamentos

diego spagnuolo Diego Spagnuolo afirmó que no tenía conocimiento de todo el expediente donde se lo acusa de cobro de coimas y sobreprecios.

El ex funcionario de la ANDIS detenido en Mendoza

El médico Pablo Atchabahian, ex funcionario de la ANDIS y sospechado de generar vínculos entre la agencia y droguerías y laboratorios para favorecerlos con las contrataciones y la compra de medicamentos, fue detenido en Mendoza el viernes de la semana pasada en su casa ubicada en un barrio privado de Luján de Cuyo. Es de Pilar, Buenos Aires, pero vivía en nuestra provincia.

En la época del macrismo, trabajó en una clínica privada en Godoy Cruz.

Desde la defensa adelantaron a Diario UNO que, si bien su cliente se negó a declarar, esa situación se revertirá a la brevedad, cuando terminen de empaparse de la causa que lo tiene como acusado.

Pablo Atchabahian fue señalado por el fiscal Franco Picardi como pieza clave en el supuesto entramado de las coimas de la ANDIS.

Por la investigación la fiscalía entendió que Atchabahaian le daba órdenes directas a Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud hasta que estalló el escándalo de los audios, para favorecer a tal o cual droguería o laboratorio; y, tras ello, aumentar los precios.

Garbellini era subordinado de Atchabahaian en su etapa en ANDIS (2018 y 2019) y, mantienen una relación de amistad.

La causa de la ANDIS se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo tras la ola de críticas que surgieron desde todos los ámbitos.

La investigación judicial de la ANDIS se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tienen cobertura médica.