"Mendoza is the one destination that everybody talks about. Its wine industry has grown so much, its been competing with the ones of France and Napa Valley for some years, now (Mendoza es el destino del que todos hablan. Su industria vitivinícola ha crecido tanto, que desde hace algunos años compite con las de Francia y el valle de Napa)", dijo a Diario UNO en el comienzo de la entrevista que será publicada este domingo.

Daniel Vila homenajeó a su invitado con asado, empanadas y vino en una muy mesa montada al aire libre en los jardines del casco de la estancia. Sólo Wendy, la esposa de Stanley -que no come carnes rojas- tuvo un menú distinto y almorzó salmón rosado.

En la reunión estuvieron -además del anfitrión, el diplomático y su esposa- Pamela David, Agustín Vila y su novia Micaela Dubra, y un matrimonio amigo de Stanley.

La gira de Stanley por Mendoza

El representante de Biden en el país llegó el miércoles por la noche a la provincia y tenía previsto cerrar su estadía este mismo viernes con una visita al Valle de Uco, donde junto con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, compartirá con jóvenes que forman parte del programa "Buena Cosecha", destinado a cuidar a los hijos menores de edad de los trabajadores rurales.

Antes se había reunido con el gobernador Rodolfo Suarez, el vicegobernador Mario Abed, y algunos referentes del oficialismo en la Legislatura de la provincia, además de intercambiar ideas con alumnos estadounidenses que están de intercambio en universidades locales.

"Con el gobernador hablamos de Vaca Muerta, de cómo Mendoza tiene una parte importante de esos yacimientos en su territorio; además de los ricos depósitos de cobre, su potencial en potasio para hacer fertilizantes, y otros minerales. Pero sobre todo de su importantísima agricultura y de cómo vamos a seguir la relación", explicó.

Sobre el final, anunció que vendrán más visitas a la provincia desde los Estados Unidos, además del gran caudal de turistas que llegan año a año, por lo que le propuso al mandatario mantener el contacto para coordinar más profundamente ese vínculo.

El diplomático, a diferencia de algunos de sus antecesores, ha decido recorrer todas las provincias del país, una forma de vinculación que le ha dado una notoriedad particular, pero que además lo ha acercado de una manera distinta a algunos mandatarios provinciales, como ha sido el caso del propio Rodolfo Suarez.

"Cuando el presidente Biden me asignó este desafío, me pidió que asumiera la embajada de toda la Argentina, no sólo de lo que ocurriera en Buenos Aires", explicó a Diario UNO. "Quiero conocer cada lugar, a su gente, y comprender los elementos y las posibilidades que ofrecen esos espacios", contó.

