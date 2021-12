El director de Cultura de Maipú trató de chicaneros a funcionarios de Guaymallén

En otro tramo de su declaración, el titular de Cultura maipucino recordó que dos de los concejales guaymallinos que votaron la ordenanza que eliminó la elección de la reina departamental renunciaron después por supuestas causas de corrupción lo que a su juicio le restaría legitimidad a aquella resolución.

"Da la impresión que la decisión unilateral que tomaron en relación a la elección de la reina departamental no ha tenido eco en su propia comunidad, y no están dispuestos asumir la realidad, desde ahí atacan desde la mezquindad política", dijo Federico Aroma en una publicación por redes sociales.

1.Maipú, abrió las puertas del Museo del Vino y la Vendimia ante el pedido de COREMAI y CORENAVE de realizar una fiesta acorde al lugar

El sábado pasado, la Coreguay (Comisión de Reinas de Guaymallén) junto a grupos de vecinos y organizaciones sociales celebraron en Maipú la Fiesta de la Vendimia -no reconocida- de Guaymallén. Allí fue electa Julieta Lonigro, de Los Corralitos , quien pasó a ser la "reina rebelde" ya que no cuenta con el aval de la Municipalidad y no está habilitada para participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, situación que el colectivo de las ex soberanas guaymallinas espera revertir con una acción judicial.

Después de la fiesta se desató una gran polémica con Stevanato e Iglesias como protagonistas. El intendente de Maipú destacó que la celebración se hiciera en su departamento y mostró una foto suya en el escenario. El de Guaymallén dijo posteriormente que "algunos se sacan fotos después de la derrota", en referencia al revés que recibió el intendente maipucino en las últimas elecciones legislativas.

No terminó allí la disputa. El maipucino le "aconsejó" a Marcelino aprender de las mujeres y el de Guaymallén intentó terminar la discusión afirmando que "el tema está cerrado. Guaymallén ya no tendrá reina. Punto y aparte".