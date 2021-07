El Dipy desmintió que vaya a ser candidato de Juntos por el Cambio

"Si querés entrar en política, tenés que tranzar. Yo no tranzo. Prefiero armarme un partido propio antes. Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta", siguió.

Luego se diferenció de la legisladora porteña del Frente de Todos y dijo que no quiere vivir "de lo que paga el Estado, que sale del bolsillo de la gente", sino que desea que, en el caso de alguna vez cobrar dicho sueldo, "vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar".

"Toda la vida viví de mi trabajo. La gente siempre eligió si escucharme o no y con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito. Soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono lo que digo por plata", concluyó.

La desmentida del cumbiero ocurre luego de que anoche se dejara trascender que le había dado el sí a Juntos por el Cambio y que su boleta iría pegada a la que encabezará Facundo Manes para la Cámara de Diputados.