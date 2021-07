El Dipy, que habló de la dictadura, cruzó a Estela de Carlotto

"Se quejan de los 30 mil desaparecidos pero bancan a (Nicolás) Maduro. Dije que los militares hicieron muchas cosas, de obras hablo, pero agarran la parte que ellos quieren", respondió el cantante.

Tras la declaraciones de Carlotto, El Dipy se mostró muy molesto y tiró: "Estela, que me dice que quiere hablar conmigo, no la vi tan preocupada por el genocidio en Formosa. Yo no la escuché. (Horacio) Pietragalla (el diputado que viajó a esa provincia por las denuncias de violación a los derechos humano) sus padres mataron un montón de indígenas para quedarse con sus tierras".

Y denunció: "Mis papás me enseñaron lo que es la verdad. ¿Se acuerda que usted tenía una hija que le decían Rita y asesinó por la espalda a una estudiante en aquella época? ¿Se acuerda?".

Cuáles fueron los dichos del El Dipy que generó la molestia de Estela de Carlotto

El Dipy, durante una entrevista radial, había asegurado que "los que odian la dictadura y te hablan de 30.000, son los mismos que después bancan a Maduro. Son los mismos que los militares. Los mismos que te reclaman, las madres de Plaza de Mayo. Los mismos que te bancan el Nunca Más pero bancan a Perón que era milico".

Además añadió, respecto a Jorge Rafael Videla, Emiliano Nicolás Massera o Leopoldo Fortunato Galtieri, que si bien "hicieron un montón de cosas, también se equivocaron".

Cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mato fue consultadas por estas declaraciones dijo que "El Dipy está confundido, lo provocan otras personas que le dan información falsa con mala intención".

Y agregó: "Yo le preguntaría a El Dipy si sabe lo que es una Abuela de Plaza de Mayo, si sabe que estamos buscando a dos generaciones a hijos y nietos recorriendo el mundo sin odio".

"Sólo queremos llevar Memoria, Verdad y Justicia, ¿qué pensás de esas tres palabras? Memoria, Verdad y Justicia para que a los jóvenes como ustedes no les pase lo que les pasó a nuestros hijos", cerró Carlotto al respecto.