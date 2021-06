El Dipy se sacó la foto con Mauricio Macri y pegó almuerzo

"Podrido me tienen diciéndome MACRISTA ni lo conozco a Macri. Tanto quieren que lo conozca? que les pasa... Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron. Solo x el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri sale selfie?", fue el tuit de David Adrián Martínez que dio inicio al conclave.

El-Dipy-Mauricio-Macri1.jpg

Obviamente que la respuesta de Macri, por la misma red social (Twitter), no tardó en llegar: "Cuando quieras hacemos la foto", le dijo.

Bueno, finalmente, este jueves al mediodía, El Dipy y Mauricio Macri almorzaron juntos según reveló el músico en una publicación que subió junto a una foto.

"Que pedí? FOTO... Y que pasó? salió selfie con @mauriciomacri!! Hasta almuerzo pegué!! Besis para todes....", escribió el Dipy.

El-Dipy-Mauricio-Macri2.jpg

Por su puesto que en pocos minutos la publicación recibió miles de comentarios y otros tantos Me Gusta. La grieta se ensanchó y hubo palabras para los dos bandos, tanto de apoyo como de repudio.

"Esaaaaa las kukas van a enloquecer", le escribió una usuaria. Mientras que otra dijo: "Hermosa foto dipy con mí presidente!!!". "Genios, Mauricio cumple siempre. Ahora me toca a mi. Yo quiero una foto con él", fue el mensaje de otro.

En tanto que otros mensajes no fueron del todo buenos. "En Rosario MM nunca le dio bola a los que estudian", publicó un joven.