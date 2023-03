El detrás de escena del encuentro marcado por las internas de JxC al que asistió Suarez en Buenos Aires

Allí, en medio de dirigentes, empresarios y algunos sindicalistas, Suarez pudo palpar de primera mano cuál el clima opositor post renuncia de Mauricio Macri a competir por la Casa Rosada. La sola presencia de Horacio Rodríguez Larreta y la ausencia de Patricia Bullrich ya marcaron un gesto dentro de la lucha política que encabezan ambos. La ex ministra de Seguridad fue únicamente a la cena de la Fundación Libertad, donde compartió con Cornejo y la concejala capitalina del PRO disidente, Sol Salinas.

CIPPEC 40 AÑOS DEMOCRACIA.jpg La cena tuvo como uno de sus motivos celebrar los 40 años ininterrumpidos de democracia en el país.

Pero en el hotel Hilton, donde CIPPEC era el anfitrión, las presencias políticas también mostraron nombres importantes. Además de la comitiva mendocina, estaban los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y Neuquén, Omar Gutiérrez. A ellos se acopló el mencionado Larreta y también hubo presencia fuerte de senadores: entre los de JxC estuvieron Carolina Losada, Luis Naidenoff y Martín Lousteau. Los mendocinos no se agotaron en los que fueron con Suarez ni tampoco en los ya mencionados, porque también hubo lugar para un ex gobernador y alguien consultado por la entidad: José Octavio Bordón.

Valoraron la gestión educativa de Mendoza

CIPPEC reconoció la tarea de Mendoza en educación y ponderó los avances en conjunto con un mecanismo en particular: el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para prevenir el abandono escolar, que diagnostica cuando hay peligros de deserción y genera alternativas para apoyar la permanencia del alumno. De hecho, Gala Díaz Langou, Directora del organismo, destacó el trabajo mendocino en su discurso de apertura. Suarez sabía de este "mimo" a la gestión desde el momento en que lo invitaron.

Las alertas ya se están aplicando en la provincia y en Entre Ríos, con al menos 500 escuelas que actúan preventivamente para que la menor cantidad posible de estudiantes deje de ir a clases. Esa problemática, presente en todo el país, se acentuó en los tiempos de la pandemia de coronavirus, cuando se cree que casi 200 mil chicos abandonaron su escolaridad. En Mendoza, sin embargo, las cifras oficiales relevaron que sólo el 0,9% de los jóvenes dejaron las aulas en 2021.

José Thomas.jpg Thomas, director general de Escuelas. En la cena valoraron políticas educativas de la provincia.

"Venimos trabajando con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con CIPPEC y con el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cada parte ha sumado sus aportes para lograr un sistema de alerta temprana de posibilidad de exclusión educativa, lo que comúnmente se llama abandono”, agregaron desde el entorno del gobernador.

No es el único avance conjunto de CIPPEC y el Gobierno local. De hecho, no es casual que estuviera Thomas entre los que acompañaron a Suarez, porque el área educativa es una de las que más se vinculan al Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento. No sólo con las alertas, sino también en estrategias para cambiar sistemas de trabajo en el Nivel Secundario, proyectos para rediseñar currículas y la implementación de las redes de apoyo a trayectorias débiles, que se aplica desde hace tres años en Mendoza.

Cómo fortalecer la democracia hacia 2063

En el ágape se habló de los 40 años de democracia ininterrumpida y se propusieron directrices de cara a los próximos 40: es decir, hacia la Argentina del 2063. En ese sentido, la principal oradora, Gala Díaz Langou, habló de anticiparse a la crisis climática, al impacto de la digitalización y al marcado descenso de la tasa de natalidad en el país. Se presentaron cinco propuestas, orientadas a política previsional, energética, educativa y de asistencia social.

"Cada vez que un familia argentina tiene un bebé, es más probable, estadísticamente, que caiga en la pobreza. Esto es porque tienen que elegir si dedican su tiempo a trabajar de manera remunerada o a cuidarlo, especialmente las mujeres. El cuidado infantil representa el 16% de nuestro PBI. CIPPEC recomienda extender las licencias por maternidad y paternidad", marcó la directora ejecutiva de la institución.

rodolfo suarez gobernador de mendoza.jpg La directora de CIPPEC dijo que hace más de un año trabajan en equipo con Mendoza, impulsando la digitalización de datos educativos.

"Otro de los principales gastos públicos es el previsional: representa 12 puntos del PBI. Y la mayor parte de esa inversión está constituida por regímenes externos al sistema general de reparto. En paralelo, 55% de las personas no llegan a los 30 años de aportes. CIPPEC propone reordenar el sistema con un componente universal para todas las personas mayores y otro que retribuya cada año de aportes realizados", fue otra de las alternativas.

Al encuentro acudieron también ministros del Gobierno nacional como Kelly Olmos (Trabajo); Daniel Filmus (Ciencia y Técnica); Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat), además de empresarios, referentes sinidicales y distintos funcionarios.

