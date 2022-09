El candidato al Consejo de la Magistratura Ignacio Segura estuvo en Mendoza sumando apoyo local

"Hacemos una autocrítica, y es que a veces no tomamos dimensión de lo que implica representar ese espacio. Y es por eso que en ocasiones se ha relegado a abogados con mucha presencia partidaria. Nosotros queremos cambiar eso. Venimos de la abogacía y no de la política", explicó Segura en diálogo con Diario UNO. "Vemos peleas partidarias donde no debería haberlas; por eso construimos desde la profesión y no desde ningún partido", aseguró.

ignacio segura 2.jpg Segura pasó por la provincia: "Les queremos transmitir a los colegas de Mendoza que vamos a pelear por la defensa corporativa y gremial de los abogados del país", afirmó.

"Nueva Abogacía Federal" llevará en primer término a la actual decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez. El cordobés Segura, quien ya va por su segundo mandato al frente del Colegio de Abogados de su provincia, es quien ocupa el segundo lugar en la lista; mientras que la expresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires María del Carmen Besteiro y Rubén Ramos, Secretario General de Abogados del Estado, completan el cuerpo para los puestos titulares.

Por fuera de la política partidaria

La posición de los postulantes es claramente "antigrieta". Así lo han marcado en una campaña que los ha llevado a conseguir avales desde distintas provincias, y que los mantiene expectantes para los comicios que se celebrarán en menos de tres semanas. Afirman que los partidos políticos son los que han torcido el contrapeso institucional que siempre debió manejarse en el Consejo. "Fueron colocando abogados por sus colores partdarios", señalan de modo crítico.

"Y esa politización es lo que ha llevado a la imagen negativa de la Justicia, que es lo que estamos obligados a cambiar. Eso se lograría acercando al poder Judicial a la gente; que sepan de qué se trata y específicamente qué hace", contó. "Además, los colegas deben saber que queremos llevar la visión del abogado de a pie, y defender nuestros intereses gremiales y corporativos: que un abogado tenga chances de competir de igual a igual para acceder a cargos de jueces federales, por ejemplo. Tenemos empatía con el colega".

ignacio segura 3.jpg Rubén Ramos, Carmen Besteiro, Mara Fernanda Vázquez e Ignacio Segura; los cuatro candidatos a cargos titulares en el Consejo de la Magistratura.

El presidente del Colegio de Abogados cordobés fue invitado a la jornada de Derecho Civil que organizó la Universidad Nacional de Cuyo este viernes; y antes había pasado por San Juan. En Mendoza, aprovechó para reunirse con otros letrados y contó algunos de los proyectos que tienen para el organismo nacional. "Tenemos que articular en todo el país; dejar en claro que velamos por la consolidación de la abogacía como participante decisivo en el Consejo", sintetizó.

Los comicios se celebrarán el martes 18 de octubre y definirán a los nuevos miembros para el período 2022-2026. A la lista que encabeza Segura la completan también cuatro candidatos suplentes: Verónica Flor, de Ciudad de Buenos Aires; José Sánchez, vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Claudia Maccagno, presidenta del Instituto de Derecho Previsional; y Rodolfo Gilli, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán.

