El arco opositor cargó contra la Nación por la falta de gasoil en medio de los festejos de YPF

Después de casi una semana de silencio, Cornejo reapareció primero en Twitter para escuchar al jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Cámara Alta, quien dijo que YPF se comprometió a duplicar la importación de gasoil. Y ahora criticó al presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes este viernes se mostraron juntos en el acto de YPF en Tecnópolis tras más de tres meses.

desabastecimiento de gasoil (3).jpeg Extensas filas de autos y camiones en las estaciones de servicio. Una imagen que se repite a diario en Mendoza. Foto: Diario UNO

"YPF: Un acto basado en la memoria selectiva con una @CFKArgentina en estado puro, el Presidente es nuevamente desacreditado en su autoridad. La fractura de la coalición de gobierno es irreparable y ninguno de ellos piensa en el país. Su unidad es sólo por la impunidad", tuiteó el legislador en la red del pajarito en relación a los dichos de Cristina, quien le pidió al Presidente "que use la lapicera que tiene para gobernar".

Y en relación a las dificultades para conseguir gasoil, Cornejo expresó: "El gobierno celebra los 100 años de YPF mientras buena parte del país no puede producir por la falta de gasoil. Más relato no se consigue. Lo que soñaron Yrigoyen y Mosconi debemos lograrlo con una política energética consistente. Más hechos y menos palabras".

falta de gasoil en Mendoza.jpg Una imagen que circuló en las redes de una estación de servicio de Colonia Segovia, donde un cliente fue a cargar gasoil en grandes bidones.

El gasoil en la agenda política

Otro mendocino, el diputado nacional Lisandro Nieri (UCR), también se hizo eco de esta problemática. "YPF cumple 100 años en medio del desabastecimiento de gasoil para más de la mitad del país. Rendimos homenaje a quien por decreto #Yrigoyen pensó Yacimientos Petrolíferos Fiscales como herramienta estratégica para el desarrollo. #YPF", escribió en las redes junto a un cartel que dice "No hay infinia diesel".

La senadora provincial Fernanda Sabadín (Cambia Mendoza) se expresó en sintonía con sus pares del Congreso. "El Gobierno nacional celebra 100 años de YPF mientras en la Argentina no hay gasoil. Miles de personas hacen largas filas porque si no cargan mañana no puede salir a trabajar, y no cobran, no pueden llevarle la comida a su familia, la verdad es que no se puede entender", despotricó.

Desde la vereda opositora apareció también el socio de Cambia Mendoza, el diputado provincial Jorge Difonso, quien destacó que Mendoza cuenta con la refinería de Luján de Cuyo e igual está entre las provincias con alerta naranja por la falta de gasoil. "Somos productores de petróleo, incluso promueven el fracking contaminante, contamos con una refinería - con sus consecuencias ambientales- y en Mendoza falta gasoil y el que hay, es carísimo. Hay funcionarios que piensan más en las empresas que en la gente", manifestó.

