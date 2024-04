El apoyo de industriales a la reforma minera y la defensa del Partido Verde a Impulsa Mendoza

Durante el tratamiento legislativo en Diputados, Emanuel Fugazzotto del Partido Verde hizo una especial defensa de la firma estatal provincial e incluso pidió aún más participación de la misma en el desarrollo de la actividad minera, algo que fue cuestionado por otros sectores.

julio totero.jpg La comisión de minería de Asinmet apoyó los cambios en el código de procedimiento minero de Mendoza.

Respaldo de industriales a la minería en Mendoza

Matías Díaz Telli, presidente de la UIM, aseguró a Diario UNO que "estamos muy conformes por la receptividad que encontramos frente a las propuestas que desde el sector acercamos al Gobierno y a los legisladores".

Algunas de esas, "diálogo mediante, fueron aceptadas e incorporadas al cuerpo de la ley", reconoció el empresario, que además se entusiasmó con el "impulso que el Gobierno, con el gobernador Cornejo a la cabeza, pretende dar al desarrollo minero".

En ese camino, Díaz Telli consideró que es "indispensable mantener un diálogo permanente con la industria y es un buen mensaje de institucionalidad y transparencia".

Matías Díaz Telli (8).jpeg Matías Díaz Telli, presidente de la UIM. Foto: Martín Pravata

Teniendo en cuenta que la actividad sigue siendo resistida por cierta parte de la sociedad mendocina, el presidente de la UIM agregó que también el "diálogo profesional, científico y técnico con los sectores que son más reacios al desarrollo minero" es necesario tanto por parte de los funcionarios como de profesionales y todos los actores promineros.

Apoyo de metalúrgicos

A través de la comisión de minería de Asinmet que comanda Julio Totero, metalúrgicos consideraron "indispensable la actualización del Código de Procedimientos Mineros, atento a que la normativa existente no contempla el uso de nuevas tecnologías y los criterios actuales de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible".

Valoraron que se hayan tenido en consideración los pedidos de las cámaras afines de la actividad "para las garantías de contralor necesarias y facultades otorgadas" porque esas aclaraciones "suman a la transparencia que buscamos para el desarrollo de la actividad". Y pidieron que esa misma recepción de las recomendaciones que se tuvo durante el trámite legislativo, también se tenga al momento de la reglamentación de la norma.

"Es hoy cuando todos los actores que queremos una provincia en desarrollo, debemos aportar conocimiento y voluntad, apoyando los proyectos que hagan posible una minería moderna, con las nuevas tecnologías disponibles y poniendo el foco en qué podemos aportar para que haya más minería", expresó Asinmet en la nota que también fue firmada por su presidente Mariana Guizzo.

Aunque advirtieron: "Esto no significa dejar pasar las cosas con las que no estamos de acuerdo, significa tomar conciencia y ser responsables de lo que comunicamos, para que -de una vez por todas- la minería posible sea posible".

La postura de Fugazzotto y su defensa de Impulsa Mendoza

Durante su exposición en la cámara de Diputados, antes de expresar el voto positivo del bloque del Partido Verde que comparte con Mauro Giambastiani, Emanuel Fugazzotto hizo una férrea defensa de Impulsa Mendoza SA.

Con la reforma del código de procedimientos, la empresa estatal pasa a tener un papel preponderante en el trámite licitatorio de áreas mineras de la provincia, algo que fue cuestionado por sectores opositores y empresariales.

Debido a ello, de hecho, es que el texto del proyecto fue modificado limitando en parte esas funciones que originalmente se le daban a Impulsa durante el proceso.

emanuel fugazzotto.jpg Emanuel Fugazzotto durante su exposición en la Legislatura.

"No se queden en el relato ni hagan futurología", les dijo Fugazzotto a sus colegas legisladores sobre Impulsa Mendoza. "La empresa provincial es la única herramienta para terminar con el pacto federal minero a medida de la Barrick Gold y otras multinacionales que se llevan los recursos y dejan menos del 3% de regalías", explicó el diputado ambientalista.

Y retrucó: "Impulsa Mendoza debería tener aún más peso específico a la hora de las concesiones" y pidió que sea "parte del paquete accionario de esas concesiones para sortear la barrera del perverso pacto federal minero que tiene nuestro país y que no se animan a discutir en el Congreso".

Este punto solicitado por el Partido Verde quedó completamente descartado e incluso se hizo mención específica a ello en el articulado.

La defensa de Fugazzotto de la empresa estatal tiene que ver con que, para él, "el Estado está para eso, para controlar; y es el que debe estar para garantizar los intereses de toda la ciudadanía".

Para el diputado del Partido Verde la presencia y el poder que se le da a Impulsa es directamente proporcional a la quita de ese poder al empresariado, desde donde llegaron los principales cuestionamientos a la firma pública: "No quiero empresarios que se la lleven toda y que a Mendoza le quede menos de un 3%".

Y fue por más: "Ojalá en un futuro Impulsa Mendoza pueda ser la empresa minera que desarrolle la actividad porque el Estado tiene la obligación de defender los intereses mendocinos y qué mejor que lo haga una empresa pública mendocina, como lo hace YPF con los hidrocarburos".

Cómo quedó el proyecto y qué implica la reforma minera

Si bien el texto que pasará al Senado aún está recibiendo los últimos retoques de redacción en Diputados, se sabe cuáles son los cambios radicales:

Por un lado, la incorporación del Consejo Minero como tribunal de alzada de las resoluciones que en primera instancia dicte el director de Minería, indicado como autoridad minera según la reforma propuesta.

Ese Consejo será un cuerpo colegiado compuesto por profesionales en la materia. Además de esas funciones de segunda instancia, cumplirá una tarea de órgano consultivo del director de Minería y órgano de control, al que podrán recurrir para hacer reclamos sobre daños quienes acrediten un interés legítimo.

"No es un dato menor porque ese interés lo puede tener cualquier ciudadano", defendió, por ejemplo, Fugazzotto.

Otra de las incorporaciones destacadas es la necesidad de consulta previa a los pueblos originarios a la hora de otorgar una concesión minera.

En tanto que respecto de la función de Impulsa Mendoza, el proyecto reza: "En los casos de caducidad o revocación de permisos de exploración o declaración de minas vacantes (...)deberá notificarse a la empresa minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A., para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera o bien solicitar las áreas de acuerdo al Código de Minería".

El texto dice además que en el caso de que Impulsa ejerciera el derecho de preferencia sobre las áreas pero no las declarara como de Investigación Geológica Minera, deberá "convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso público en el que toda persona humana o jurídica tenga la posibilidad de presentar una oferta"; y ahí se incorporó la frase clave aclaratoria que limita su accionar, como pedía parte de la oposición y de los empresarios - a diferencia de lo que opina el Partido Verde: "No pudiendo Impulsa Mendoza Sostenible S.A. participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo".

Sigue el artículo diciendo que en el caso de que Impulsa no opte por su derecho de preferencia o quedara desierto el concurso, "el derecho quedará a disposición de cualquier persona interesada".

Otros puntos interesantes de la norma

El nuevo código, que de ser aprobado reemplazará al vigente -que data de 1945- designa como autoridad minera de la provincia al director de Minería en primera instancia.

Modifica la ley de seguridad vial para sancionar a quienes conduzcan sin la guía de tránsito de minerales; actualiza la normativa de protección ambiental; renueva el registro provincial de productores mineros; y le da poder de Policía Minera a la autoridad minera, que lo ejercerá a través de inspectores provinciales.

La norma establece plazos para agilizar los procesos, da intervención para el impulso procesal tanto a la autoridad minera como al peticionante y dicta normas de responsabilidad social, buenas prácticas y vinculación comunitaria.

También se crea el Fondo de control y fiscalización, que se financiará con lo producido de las guías de tránsito de minerales y derechos de explotación.