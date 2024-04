La reforma de la ley minera fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados

Fueron, en definitva, 35 votos a favor y 10 en contra. Hubo una abstención, de Edgardo Civit Evans (La Unión Mendocina) y un ausente, José Luis Ramón, de Protectora, aliado del peronismo. Ahora, el proyecto del Ejecutivo pasó a Senadores.

Tratamiento del la reforma de la ley minera.jpg El proyecto de reforma de la Ley Minera tuvo 35 votos a favor y 10 en contra.

Para Jimena Latorre el nuevo código minero posbilitará más inversiones

La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, recordó que " esta reforma se trató en comisiones, en reuniones informativas con distintos sectores y en encuentros en los que se escucharon y recibieron aportes".

El objetivo es promover inversiones en un sector que ha tenido un letargo en su desarrollo. Modernizar y transparentar procedimientos es clave para la producción de minerales críticos, entre ellos el cobre, necesario para la transición energética y la neutralidad en las emisiones El objetivo es promover inversiones en un sector que ha tenido un letargo en su desarrollo. Modernizar y transparentar procedimientos es clave para la producción de minerales críticos, entre ellos el cobre, necesario para la transición energética y la neutralidad en las emisiones

La funcionaria explicó que "con esta modificación se incorpora agilidad, transparencia, sostenibilidad social y ambiental, con los más altos estándares internacionales que se aplican en la materia. Mendoza puede ampliar su actividad económica, generando riqueza y empleo, al producir recursos que el mundo demanda. Hoy el mundo demanda alimentos, que producimos; energía, que también producimo y minerales criticos, cobre, que tenemos y necesitamos poder producir".

Tratamiento del la reforma de la ley minera1.jpg El inicio de la sesión en la Cámara de Diputados. Hubo un ausente: José Luis Ramón, de Protectora, que forma parte del Frente Elegí.

Voces a favor y en contra en la Cámara de Diputados

Al defender el proyecto, el diputado Franco Ambrosini (UCR) argumentó que "con el grave deterioro económico del país, poder ampliar la matriz productiva de Mendoza es importante. Este código se ha trabajado arduamente y está a la altura de lo que pide la ciudadanía. Tiene tres ejes importantes: la transparencia, el control y la seguridad jurídica".

Y amplió: "Con el código anterior, ningún ciudadano podía acceder a la información. A través del nuevo, cualquier persona tendrá garantizado el acceso a la información. Sobre el control, aquellos que quieran ejercer la actividad y no cumplan con lo que establece la ley, serán sancionados. Los que incumplen con el cuidado del ambiente, serán sancionados y por eso se hace mucho énfasis en la policía minera"-

Rolando Scanio (LUM) pidió más tiempo para analizarlo y escuchar a todas las partes: "Me pareció que se estaba trabajando para sacarlo entre gallos y medianoche cuando es un tema de mucha sensibilidad social. No es un tema menor y es por eso que solicité más tiempo. De ese día pasaron 12 y después de haber escuchado a las entidades, me fui con la sensación de que necesitamos aún más tiempo".

El ex intendente de San Carlos dijo también: "La Asociación de Geólogos, la UIM, la Cámara Minera, la Asamblea por el Agua, la Cámara de Comercio, los industriales, todos ellos tuvieron la posibilidad de poder expresarse y pidieron que no se eliminara el Consejo de Minería. Pero quedaron muchos afuera y necesitamos tiempo para debatir esta temática tan importante".

Desde el sector más combativo del PJ, Natalia Vicencio señaló: "No solamente con este proyecto de ley se ha dado el tratamiento exprés, sino con todos y lo venimos diciendo desde que asumió Cambia Mendoza. Lo que estamos discutiendo es una flexibilización de los procedimientos. Se dio que tanto los ambientalistas como los empresarios pusieron objeciones principalmente en dos puntos: en el consejo y en la empresa Impulsa Mendoza. Entendemos que el desarrollo es necesario pero tenemos un límite puesto por la sociedad"

"Se pidió que hubiese un representante de Malargüe en Impulsa y no se tuvo en cuenta. Se pidieron cambios y no se permitieron", se quejó.

