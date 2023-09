El análisis de una especialista del discurso: "Fue como una obra teatral larga y sin conexión"

►TE PUEDE INTERESAR: Encuesta: ¿quién creés que quedó mejor parado en el debate de candidatos?

Azzoni criticó la falta de conexión de los candidatos con la ciudadanía

"Un debate le tiene que servir a la ciudadanía para obtener información de los candidatos para saber cuál es el más idóneo y eso no se pudo saber", analizó la investigadora.

"No se pudo llevar mucho el ciudadano interesado. Porque debió servir para que los candidatos se puedan diferenciar y no vi, en los cuatro que atacaban, las diferencias. El debate, debería ser para que el ciudadano se dé cuenta cuál es más creíble, pero termina sirviendo para hacer catarsis", agregó.

"El que gana es el que menos errores comete y el que deja una frase célebre pero me parece que no hicieron conexión. Quiso hacerlo el que salió favorecido en las PASO (Alfredo Cornejo) pero era parte de su estrategia de desviar la atención hacia la realidad económica nacional para justificar cierta inacción en la Provincia", opinó Azzoni. "Pero hubo poca conexión con el sentir de la ciudadanía y muchas frases hechas que no calan. Igual que la palabra cambio, de parte de personas que estuvieron muchos años en el poder".

Para ella, esto puede haber pasado porque "es la gente de siempre y pueden no tener credibilidad. Si sos más de lo mismo no podés hacer conexión. La gente necesita un cambio y eso no puede estar representado por las personas que siempre han estado en el poder".

"El cambio tiene que venir de una fuerza nueva", dijo y más adelante lo relacionó con el impacto que causó Javier Milei: "Él conectó pero porque puede tener el discurso de algo nuevo porque es nuevo. Fue el que vio el tema de la casta, el terminar con los privilegios y está encarnado en una persona nueva, no en alguien que está hace 30 años en política. Tiene más credibilidad y entusiasmo".

"¿Quién pudo transmitir entusiasmo por llegar al poder si ya están todos en el poder?", se preguntó.

"La gente necesita ilusionarse y anoche fue muy difícil ilusionarse con lo que vimos", dijo categóricamente Azzoni, que fue una de las asistentes al debate de candidatos en la sala del Le Parc.

El mensaje de cierre de los candidatos a gobernador

"Los candidatos han caminado y escuchado pero el aprovechamiento de toda esa información no se tradujo en los discursos, que fueron más de lo mismo", analizó la especialista de la UNCuyo.

Sobre la falta de debate entre candidatos, aseguró que "era muy difícil con cinco de ellos esperar que realmente sea provechoso para los ciudadanos y poder conocerlos en cuanto a la calidad humana, su capacidad, el poder hacer una defensa. Estaba todo muy estudiado y hubo poca esponeidad".

"En el momento de cierre ninguno fue emotivo ni terminó con una frase que conmueva o quede en el corazón de los votantes. Faltó sinceridad", analizó.

Alfredo Cornejo le habló al elector y aseguró entenderlo pero para Azzoni esa no fue más que una "estrategia de apuntar a la situación económica del gobierno nacional".

El que sí se emocionó sobre el final fue Omar Parisi pero la analista cuestionó su discurso: "Parisi usó el cierre del debate para agradecer a su familia. Es tu trabajo, es tu responsabilidad, no tenés que agradecerle a tu familia", le dijo a través de la radio.