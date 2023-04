Eisenchlas presentó un proyecto para que la Nación ponga a la pobreza "sobre cualquier otro tema"

Lo que Eisenchlas pidió concretamente en su iniciativa es que "el Poder Ejecutivo Nacional priorice el problema de la pobreza en la Argentina por sobre cualquier otro tema y formule y comunique una política económica tendiente disminuir el incremento inflacionario de los bienes y servicios que componen las canastas básicas total y alimentaria".

Pobreza e indigencia en Argentina.jpg Los números de la pobreza e indigencia han causado alarma por lo elevados.

El reclamo de la presidenta provisional del Senado

“Ante los alarmantes datos de pobreza lanzados en estos días por el INDEC, no hemos escuchado ninguna, absolutamente ninguna, reflexión o idea de cómo piensan hacer para modificar este dolor lacerante que nos atraviesa a los argentinos. Un gobierno normal y serio no hablaría de otra cosa; estarían todos los funcionarios trabajando en esto. No es posible naturalizar el hecho de que casi el 40% de los argentinos, y 2 de cada 3 niños son pobres . No es así, hablan de los temas que les interesa a ellos, como la situación judicial de Cristina o la interna del Frente de Todos. Tampoco han dicho que va a ser su prioridad excluyente. Estamos frente a un gobierno de cínicos, indiferentes y descarados. Por eso estoy presentando esta iniciativa en la Legislatura”, enfatizó Eisenchlas.

“No sorprende esta actitud, porque ellos han empobrecido al país. Desde que asumió el gobierno de Fernández en 2019 hasta hoy sumó 1.528.888 argentinos a la pobreza, y 821.850 más que en la primera mitad de 2022" “No sorprende esta actitud, porque ellos han empobrecido al país. Desde que asumió el gobierno de Fernández en 2019 hasta hoy sumó 1.528.888 argentinos a la pobreza, y 821.850 más que en la primera mitad de 2022"

Según datos oficiales recordó la senadora en un comunicado de prensa "en 2022 el 75% del ajuste fue en inversión social: materia previsional, discapacidad, jardines maternales, cloacas, asistencia social, empleo, AUH, Tarjeta Alimentar, trabajo, salud y agua potable. Para 2023 la situación empeora: en Argentina 2 de cada 3 niños son pobres, y el 90% de ellos tiene al menos un padre o madre que trabaja (porque la inflación desatada produce pobreza aunque se cuente con empleo). A pesar de estos números, paradójicamente, el presupuesto para niñez destinado en 2023 es 22,2%, menor al de 2022".

“Si esto no es indiferencia ¿qué es? ¿inoperancia?. El kirchnerismo anuló el incremento de 567.699 millones de pesos destinados a políticas sociales, educativas, de empleo y alimentarias. Aquí queda evidenciado el relato, el populismo y la máquina de fabricar pobres, que con hipocresía levantan las banderas de la justicia social y al mismo tiempo ajustan a los más vulnerables”, remarcó.

“Negocian un megacanje de deuda con el establishment financiero a la tasa de interés que ellos quieren y que pagará el próximo gobierno. Pero incrementan las cuotas de las prepagas ¿por qué no sé sientan con las farmacéuticas y con los formadores de precios de los alimentos?. Por eso la canasta básica total y alimentaria aumenta más que la inflación general”, concluyó.

El proyecto de Eisenchlas es el siguiente:

PROYECTO_78738.pdf

