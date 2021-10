Dura respuesta del peronismo a Marcelino por el control de los Precios Congelados

El intendente de Guaymallén dijo que no controlará los precios en su municipio. Aseguró que de ninguna manera se plegará a la fiscalización en su departamento porque no es una postetad del municipio y tampoco pretende asumirla.

"No creo en los controles de precios porque han fracasado históricamente desde la época de Juan Domingo Perón. Es una medida electoralista de un gobierno que está completamente fuera de órbita. Para decirlo en un término más popular: es un engaña pichanga hacerle creer a la gente que hay responsables de la mala gestión. El kichnerismo tiene esa característica: ellos nunca son culpables de nada. Quiero aclarar que no vamos a salir a controlar. No es una función del municipio ni la vamos a asumir", remarcó en el programa Medio Día de Radio Nihuil.

Quien salió a responderle el primer candidato a concejal del Frente de Todos y titular el Instituto Nacional del Agua en Mendoza, José Pozzoli : “Nosotros estamos de acuerdo que Marcelino Iglesias no puede controlar los precios, porque no puede controlar ni la obra pública en su municipio. Ni fiscalizar el tránsito en las calles del departamento. En el Concejo Deliberante votan en contra los proyectos de transparencia pública. No puede controlar que sus vecinos tengan agua, que las cuentas estén ordenadas y que se trabaje correctamente con las obras que se desarrollan en la comuna”.

Jose Pozzoli.jpg José Pozzoli, primer candidato a concejal del Frente de Todos y titular el Instituto Nacional del Agua en Mendoza,

Y sumó: “Pareciera que no le interesa que los precios aumenten. De esta manera se muestra a favor de que los empresarios sigan cometiendo los abusos que están ejecutando con el incremento de precios. Critica y no propone nada. Aparentemente él puede pagar las cosas con los montos elevados y no le importa lo que el vecino de Guaymallén está padeciendo”, expresó.

Pozzoli destacó que el control de precios es una medida necesaria en este contexto que estamos viviendo. “No solamente la iniciativa va por el lado de los precios sino también por el lado de las políticas de ingreso, es decir cuando el Estado intenta recomponer los ingresos de la población no puede permitir que un grupo de empresarios se apropien de esos mayores valores, que ya están desfasados respecto de lo que pasa con los precios”, indicó.

El candidato remarcó que este propuesta llega en un momento donde se han agotado todo tipo de instancias de acuerdo y de dialogo. “En Guaymallén vive un gran cantidad de personas que no llegan a fin de mes. Estas políticas necesitan de un Estado que colabore con la gente en beneficio de su bolsillo”, finalizó.