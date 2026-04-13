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Deuda en disputa

Dos prestamistas de Manuel Adorni declararon en Tribunales que les debe U$S 70 mil más intereses

Las policías Isabel Molina y Victoria Cancio declararon que el jefe de ministros, Manuel Adorni, debe saldar la deuda antes de noviembre

Renata Manuchi
Editado por Renata Manuchi
U$SLas dos policías acreedoras declararon que Adorni les debe USD 70 mil más intereses.

U$SLas dos policías acreedoras declararon que Adorni les debe USD 70 mil más intereses.

Dos de las mujeres que le prestaron dinero a Manuel Adorni llegaron este lunes a los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en una jornada clave dentro de la investigación que busca esclarecer el origen de los fondos y las condiciones de las operaciones bajo análisis.

Quiénes son las prestamistas

Se trata de una mujer policía retirada y su hija, quienes aparecen como acreedoras en una de las operaciones investigadas.

Ambas están vinculadas a un préstamo deU$S 100.000 otorgado al funcionario, uno de los puntos centrales que analiza la Justicia dentro del expediente.

Las policías Victoria Cancio y su madre Graciela Molina declaran como testigos en Comodoro Py por un préstamo que dieron a Adorni
Las policías Victoria Cancio y su madre Graciela Molina declaran como testigos en Comodoro Py por un préstamo que dieron a Manuel Adorni.

Las policías Victoria Cancio y su madre Graciela Molina declaran como testigos en Comodoro Py por un préstamo que dieron a Manuel Adorni.

La llegada a Comodoro Py

Las dos mujeres se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py durante la mañana, donde fueron citadas a declarar en calidad de testigos.

Su presencia forma parte de una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para reconstruir el circuito del dinero y el vínculo entre las partes involucradas.

Qué se espera de sus declaraciones

El testimonio de las prestamistas es considerado relevante porque permitirá avanzar en distintos aspectos de la causa.

En particular, la Justicia busca determinar:

  • Cómo se concretó el préstamo.
  • Cuál fue la relación con el funcionario.
  • Qué condiciones se establecieron en el acuerdo.

Estos elementos resultan clave para comprender la operatoria y verificar la legalidad de los movimientos financieros.

Graciela Isabel Molina, acreedora de Adorni y comisario retirada.
Graciela Molina declaró ante la Justicia como testigo por un préstamo que dieron a Manuel Adorni.

Graciela Molina declaró ante la Justicia como testigo por un préstamo que dieron a Manuel Adorni.

Qué investiga la Justicia

La causa apunta a esclarecer el origen de los fondos involucrados en distintas operaciones y si estos se corresponden con los ingresos declarados.

En ese marco, los investigadores analizan:

  • La trazabilidad del dinero.
  • Los vínculos entre el funcionario y las personas que participaron de las operaciones.
  • La consistencia entre el patrimonio y los movimientos realizados.

Una investigación en desarrollo

La declaración de estas dos testigos se inscribe en una etapa de avance del expediente, que continúa sumando medidas para profundizar el análisis.

El foco está puesto en reunir elementos que permitan reconstruir las operaciones financieras y determinar si existieron irregularidades.

Por el momento, la causa sigue en curso y se esperan nuevas instancias testimoniales que aporten información sobre el caso.

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