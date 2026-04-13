Dos prestamistas de Manuel Adorni declararon en Tribunales que les debe U$S 70 mil más intereses

Las policías Victoria Cancio y su madre Graciela Molina declaran como testigos en Comodoro Py por un préstamo que dieron a Adorni Las policías Victoria Cancio y su madre Graciela Molina declaran como testigos en Comodoro Py por un préstamo que dieron a Manuel Adorni.

La llegada a Comodoro Py

Las dos mujeres se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py durante la mañana, donde fueron citadas a declarar en calidad de testigos.

Su presencia forma parte de una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para reconstruir el circuito del dinero y el vínculo entre las partes involucradas.

Qué se espera de sus declaraciones

El testimonio de las prestamistas es considerado relevante porque permitirá avanzar en distintos aspectos de la causa.

En particular, la Justicia busca determinar:

Cómo se concretó el préstamo.

Cuál fue la relación con el funcionario.

Qué condiciones se establecieron en el acuerdo.

Estos elementos resultan clave para comprender la operatoria y verificar la legalidad de los movimientos financieros.

Graciela Isabel Molina, acreedora de Adorni y comisario retirada. Graciela Molina declaró ante la Justicia como testigo por un préstamo que dieron a Manuel Adorni.

Qué investiga la Justicia

La causa apunta a esclarecer el origen de los fondos involucrados en distintas operaciones y si estos se corresponden con los ingresos declarados.

En ese marco, los investigadores analizan:

La trazabilidad del dinero.

Los vínculos entre el funcionario y las personas que participaron de las operaciones.

La consistencia entre el patrimonio y los movimientos realizados.

Una investigación en desarrollo

La declaración de estas dos testigos se inscribe en una etapa de avance del expediente, que continúa sumando medidas para profundizar el análisis.

El foco está puesto en reunir elementos que permitan reconstruir las operaciones financieras y determinar si existieron irregularidades.

Por el momento, la causa sigue en curso y se esperan nuevas instancias testimoniales que aporten información sobre el caso.