Docentes de Fadiunc irrumpieron en reunión de la UNCuyo para reclamar que no les descuenten los días de paro

Fue entonces que tomó la palabra Oscar Vallejos, secretario adjunto de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, conocida como Conadu. El sindicalista, micrófono en mano, se paró detrás de la rectora Esther Sánchez y del rector Gabriel Fidel y se dirigió durante algo más de tres minutos a los consejeros reunidos.

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: La rectora de la UNCuyo trabaja para destrabar el conflicto salarial y busca apoyo de los estudiantes

Para Conadu el descuento de los días de paro es ilegal.

Vallejos hizo hincapié en que el conflicto que suma la tercera semana de paro docente, no es local sino nacional y "por lo tanto la UNCuyo no resuelve la cuestión salarial". Por ello consideró que "el descuento de los días de paro es ilegal".

Por otra parte el directivo destacó que "en una reunión anterior la rectora se comprometió a llevar el tema al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y cumplió".

Cuando finalizaba su intervención, Vallejos señaló: “Todo descuento por una huelga es injusto, pero más injusto es que quienes se benefician con los resultados de la huelga quieran aplicar descuentos a los propios compañeros”.

Allí fue se produjo un momento de tensión ya que los docentes que copaban la sala comenzaron a cantar el clásico "unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode".

No pasó de allí el incidente aunque una de las consejeras, Eve García, se quejó por redes sociales: "El nivel de violencia que recibió nuestra rectora Esther Sánchez no fue propio de docentes universitarios. Conadu movilizó para deslegitimar con violencia su gestión".

Tuit Eve García.JPG

►TE PUEDE INTERESAR: Tensión en la UNCuyo: descendió la adhesión al paro y el gremio convocó a una marcha

Conadu3.jpg Gabriel Fidel, Esther Sánchez y detrás los dirigentes de Conadu y Fadiunc.

Se reanudará la paritaria nacional

El reclamo de los docentes si bien fue visible, primero en la puerta del Rectorado y luego en la reunión del Consejo Superior, no tuvo demasiado eco, ya que el tema no figuraba en el orden del día del órgano directivo de la UNCuyo y no podía ser agregado. Así y todo se supo que hubo una votación que determinó que no debía ser incluido.

De cualquier modo hay expectativas sobre lo que pueda suceder este jueves porque está previsto que se reanude la paritaria nacional, lo que fue destacado como un logro por gremialistas y docentes, que tienen la esperanza de que se alcance una solución al conflicto.

Mientras tanto, Emiliano Diez, secretario general de Fadiunc, admitió que la decisión de las autoridades de la UNCuyo sobre el descuento de los días de paro ha influido en los porcentajes de acatamiento al paro, que lleva su tercera semana. Luego de un inicio con alrededor del 90% de adhesión en el nivel preuniversitario y del 50% en el orden universitario, ahora los que mantienen la huelga son muchos menos, alrededor del 20%.

Por su parte, los padres autoconvocados que reclaman el cese del paro y apoyan la resolución de descontar los días no trabajados llamaron a otra vigilia esta vez en Colegio del Magisterio. Si bien aseguran entender a los docentes que han planteado las medidas de fuerza también piden que se tomen en cuenta los derechos de sus hijos a asistir a clases y tener el servicio de educación.

Padres y madres de los alumnos, esencialmente de los colegios secundarios que dependen de la UNCuyo, avisaron que continuarán con su lucha para que no se pierdan más días de clase

►TE PUEDE INTERESAR: La UNCuyo pidió al Consejo Interuniversitario Nacional que intervenga para evitar el paro docente