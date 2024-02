Diputados mendocinos, enojados por los dichos del oficialismo tras la caída de la Ley Ómnibus

Pero no fue una retirada en calma. El oficialismo lanzó un tuit acerca de que las traiciones se pagarían caras, esto por la promesa de Juntos por el Cambio de acompañar el proyecto, situación que se logró en general, pero no en particular.

Milei Muro de los Lamentos.jpg Javier Milei está de gira en Israel. Este martes visitó el Muro de los Lamentos y luego se enteró de la derrota por la Ley Ómnibus.

Un ambiente caliente entre los diputados mendocinos

El ambiente parece haberse "caldeado" desde el fin de semana y el que arrancó con el enojo fue el radical Julio Cobos, quien el domingo publicó en su red social X una crítica por un chiste de Nik, que interpretó como proveniente del entorno de Milei.