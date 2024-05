Diputados aprobó la adenda para destinar los fondos de Portezuelo del Viento a obras públicas

camara de diputados de mendoza legislatura de mendoza.jpg Por 32 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención Diputados aprobó la adenda para utilizar los fondos de Portezuelo del Viento

Quiénes y por qué votaron en contra de la adenda por Portezuelo del Viento

Si bien la mayoría de la Cámara Baja votó a favor de la adenda, hubo algunos diputados que se opusieron a la utilización de fondos para obras que aún no están definidas.

Este fue el caso de Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, quien opinó que "es entregar un cheque en blanco. No pudimos ver el plan de obras que se quiere someter. Hay que sentarse y discutir a dónde irán las obras, buscar el consenso con todos, porque tenemos una gran oportunidad, porque estamos recibiendo una indemnización por un perjuicio que le hicieron a Mendoza”.

La misma postura tomó Rolando Scanio, de la misma bancada.

En cuanto a Edgardo Civit Evans, se abstuvo por los mismos motivos.

Una postura similar tuvo Jimena Cogo, del bloque Juntos por la Libertad -que anteriormente pertenecía a LUM-, quien argumentó su voto.

“La provincia tiene la administración de los fondos pero no la disposición final de los mismos”, a lo que sumó que “no puedo acompañar esta adenda porque hay una vulneración jurídica de fondo y porque tampoco sabemos cuál será el destino explícito de esos fondos”.

De la misma forma votaron sus compañeras de bloque: Cintia Gómez, Laura Balsells Miró y Stella Huczak.

Las voces en la Cámara de Diputados

En el caso de Germán Gómez, presidente del bloque FDT, manifestó que si bien no está en desacuerdo con la adenda, sí cree que la planificación debería estar plasmada en una ley concreta. No sabemos dónde se harán las obras”. Además, consideró que “por lo menos a la zona sur de la provincia, se le dé un reconocimiento histórico, la legitimación de origen de los habitantes de la zona sur”, tras lo cual adelantó su voto negativo al igual que “dos diputados más del bloque porque no contempla los intereses de la zona sur”.

A esta postura también se sumaron los otros dos diputados del Sur, que le responden a Omar Félix: Roxana Escudero y Gustavo Perret.

En tanto, las dos diputadas kirchneristas, Valentina Morán y Natalia Vicencio, también votaron en contra del acuerdo.

En cambio, los diputados justicialistas Juan Pablo Gulino (Maipú) y Verónica Valverde (Las Heras) votaron a favor del proyecto.

Otro voto negativo fue el de José Luis Ramón, de Protectora, quien expresó que Mendoza necesita la construcción de la presa Portezuelo del Viento y que los fondos deben utilizarse exclusivamente para eso.

Por último votaron en contra los dos diputados del Partido Verde: Emanuel Fugazzotto y Mauro Giambastiani.

Fugazzotto argumentó la postura de su bancada. En primer lugar reconoció que "hubo un política virtuosa a favor de los mendocinos” y agregó que la promoción industrial perjudicó a toda Mendoza, no sólo al Sur. La decisión de votar en contra la definieron porque “esperábamos que viniera este proyecto acompañado de un plan de obra y un criterio de distribución”.

Cómo se distribuirá el dinero de la adenda

El diputado radical Jorge López manifestó que se va a a garantizar que estos fondos vayan estrictamente a obras de infraestructura.

Estas deberán aportar al desarrollo estratégico de la provincia, de las que pueda obtenerse un repago, a fin de recuperar aportes para generar más obras.

El punto es que no hay plan de obras aún, porque lo que el Gobierno de Mendoza propuso es la presentación de proyectos provenientes d todos los departamentos para seleccionar los que respondan a los criterios antes mencionados por el diputado radical. Este mecanismo es el que los diputados que votaron en contra cuestionan.