Diputado local de Javier Milei no descartó que Juntos por el Cambio se sume a La Libertad Avanza

Además el legislador electo dio detalles de cómo se han encaminado aquellos armados. Dijo que ya hay interlocutores tejiendo redes entre las dos bancadas y que incluso él mismo, que será un debutante en el recinto parlamentario, también ha comenzado a armar esos vínculos con miembros de la ex coalición Cambiemos.

Florencio Randazzo.jpg Randazzo. Si no es un libertario ni Ritondo, Randazzo asoma como presidente de la Cámara de Diputados.

“Vemos bloques ya divididos. Estamos hablando, sí. Hemos empezado a entablar ese diálogo con los otros bloques; yo, incluso, estoy en ese proceso. En cuanto a Juntos por el Cambio, he charlado con algunos mendocinos y también con algunos de otras provincias. Pero sobre todo, temas de agenda, conocernos, más que nada”, matizó.

El camino del libertario

Precisamente, el Congreso en el que aterrizará Correa Llano recibirá en diciembre un paquete de leyes para empezar a darle el “toque Milei” a la nueva administración. Se habla de dos posibilidades: una ley ómnibus -como se denomina a las que traen muchas modificaciones y proyectos; como la de reforma del Estado de Carlos Menem, por ejemplo- o la chance de que sean paquetes o iniciativas separadas. Como fuere, ahí está contenido el primer paso hacia las formas de conducir el país que tanto prometiera el libertario.

“Lo primero que vamos a tener es una reforma. El presidente electo ya lo ha transmitido: estamos hablando de la modificación a la Ley de Ministerios, que pasarían de 22 a ocho; y luego otros avances: entre otros, el proceso de ajuste fiscal, que nos va a llevar a déficit cero a finales de 2024 a través de la reducción del gasto público”, manifestó. También se pronunció sobre la reducción a la carga tributaria, aunque aún no hay pormenores de esa iniciativa.

Javier Milei-aguinaldo.jpg Milei dijo que podrían no continuar las obras púbicas nacionales que están en marcha. En Mendoza son casi 20.

¿Qué pasará con la obra pública? El asunto se lo pregunta buena parte de la Argentina y también de Mendoza. Lo que sucede es que Milei dijo, lisa y llanamente, que “no hay plata” para encarar los proyectos que están en marcha y son financiados por el Estado Nacional a través de la cartera que conduce Gabriel Katopodis. Y que, dado ese diagnóstico, sencillamente se frenarán esos proyectos hasta tanto no aparezcan privados interesados en hacerlos.

“Pude hablar con Guillermo Ferraro, quien va a manejar Infraestructura, con cinco ministerios bajo su ala. Para llegar al déficit cero, justo hoy que tenemos pobreza del 45%, indigencia altísima y alto riesgo hiperinflacionario, tenemos que encarar esa situación en la que nos encontramos. Y es esa: por eso el presidente electo ha propuesto discontinuar la obra pública y buscar financiamiento privado”, señaló Correa Llano, dejando claro que apoya esa idea.

En una entrevista dentro de la maratón mediática a la que se ha sometido desde el lunes, Milei no fue claro respecto a qué pasará con el pago de aguinaldos que deberían abonarse en cuestión de días y que dependen del Estado nacional al que ahora comanda. Sobre eso –clarificar si se pagarán o no-, el mendocino se limitó a decir que “lo manejan los equipos técnicos y no debería haber problemas con eso”.

