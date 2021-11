Día de la militancia: el PJ local prepara un festejo con la típica liturgia peronista

Dia de la Lealtad en Mendoza8.jpg Parte de la dirigencia provincial reunida el Día de la Lealtad

Si bien es una fecha de celebración habitual, este año se dará en un contexto especial: después de una gran derrota del partido a nivel nacional, que en Mendoza fue aún más estrepitosa.

Sin embargo, tanto para Ubieta en La Paz, como para Flor Destéfanis en Santa Rosa y sus pares de Lavalle, Roberto Righi y de Tunuyán, Martín Aveiro, las elecciones tienen un sabor agridulce, ya que ellos hicieron una buena performance.

De todas maneras, no dejó de reconocer que si bien el acto será para festejar porque, "se puede ganar o perder, pero los militantes siempre están", el intendente no dejó de mencionar que hay que hacer una autocrítica profunda, para cambiar los errores que se cometieron.

Desesperados por juntarse

El cacique comunal de La Paz contó que entre los peronistas la necesidad de realizar un acto es muy grande. "Es parte de nuestra identidad, nos gusta juntarnos entre los compañeros", aseveró.

Dia de la Lealtad - Acto CGT (9).jpg La CGT también tuvo su acto del 17 de octubre Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

En el mismo sentido, contó que les fue muy difícil no reunirse para apoyar al presidente cuando la oposición sí lo hacía. "Siete actos en contra de la cuarentena nos hicieron, y nosotros también queríamos salir a apoyar. Pero somos muy obedientes y si nos dijeron que no se podía, no lo hacíamos".

Al parecer, este miércoles será el momento de la reivindicación y el PJ le hará caso a Alberto Fernández, que llamó al PJ a movilizarse en todo el país.

Tiempo de reorganizarse

Ubieta manifestó que a pesar de que aún es pronto, es necesario analizar qué ocurrió el domingo pasado.

"No podemos negar lo que sucedió, la derrota fue importante. Hay que escuchar a la gente. Evidentemente cometimos muchos errores y no supimos enamorar con la propuesta".

A título personal, Ubieta señaló que una de las equivocaciones fue no ampliar la convocatoria para que aquellos peronistas que se presentaron por fuera del partido, se hubieran quedado adentro.

"Los mensajes no fueron los correctos, no pudimos movilizar al peronismo en las PASO, por eso ahora es momento de reorganizarse".

El funcionario se expresó también en cuanto a renovación de caras y nombres que se repiten elección tras elección. "Siempre es momento de renovarse. No creo que haya que hacerlo puntualmente por la derrota, aunque sí nos tenemos que reunir a analizarla".

Mirar hacia adelante

En cuanto al protagonismo de la dirigente del partido y senadora reelecta, Anabel Fernández Sagasti, Ubieta afirmó que no es ella la responsable del resultado electoral.

"Todos quieren ser padres y madres de las victorias, pero nadie quiere hacerse cargo de las derrotas", enfatizó.

Al mismo tiempo, dejó en claro que esta elección se dio en un momento muy complicado e inédito, pues nadie ha tenido que gobernar en medio de una pandemia.

En el caso de las comunas en las que el PJ salvó la ropa, Ubieta dijo que tuvo que ver con la proximidad de los vecinos, que vieron que los intendentes se pusieron a la par de ellos y argumentó que esto es más fácil de lograr en comunas pequeñas. Sin embargo, agradeció que la gente los haya apoyado y entendido lo difícil que fue gestionar en medio de la crisis por el Covid-19.

Por último dijo que no está preocupado por una candidatura a gobernador, que esto se verá con el tiempo. "De hecho yo no quería ser ni candidato a intendente, era gerente de un banco, me fueron a preguntar y acepté. Si me tengo que ira mi casa, me voy. Por ahora me preocupa sacar a la Paz de la postergación en la que se encuentra".