Destéfanis y Ubieta se sumaron al feriado nacional y fueron contra la decisión de Rodolfo Suarez

Diario UNO se comunicó con la santarrosina Destéfanis, quien dijo que fue una decisión orientada en el respeto a la figura presidencial. "Además, para brindar mayores certezas a los vecinos, porque nos consultaban ante la confusión que generó la provincia", manifestó . Fue una de los dos únicos jefes comunales mendocinos en firmar una carta de apoyo a Cristina.

destefanis ubieta.jpg La decisión fue tomada casi en conjunto por Destéfanis y Ubieta.

Justamente, el otro mandatario que se sumó fue el paceño Fernando Ubieta y tomaron la decisión en conjunto. "Creo que no debe correrse la discusión de su eje; podemos estar o no de acuerdo con el feriado. Pero hay que valorar que los distintos dirigentes, de diferentes partidos políticos, se hayan expresado en repudio al intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta", agregó.

Ubieta contestó que "por porsupuesto que había que sumarse. Es un feriado nacional". Antes, había llenado sus redes de mensajes de apoyo a Cristina Kirchner, además de convocar a la militancia a la marcha que se realizó al mediodía frente a la Legislatura. El encuentro contó con referentes, sindicatos y simpatizantes peronistas de todo Mendoza.

En Santa Rosa el comunicado expresó que las delegaciones, el edificio central y las dependencias municipales permanecerían cerradas en adhesión al feriado nacional "que decretó el Presidente de la Nación contra la violencia ejercida anoche a la investidura de la vicepresidenta, siempre en defensa de la paz y de la democracia argentina".

La postura del Gobierno por el feriado nacional

Más allá de adherir a la norma 537 que Presidencia hizo pública en la madrugada del viernes, desde las redes de Santa Rosa aclararon que se mantendrían las guardias necesarias para preservar servicios esenciales de la comuna.

La decisión llegó en horas de la mañana, y luego de que el gobernador Suarez calificara de intempestiva y anómala a la disposición de la Casa Rosada.

santa rosa comunicado.jpg El comunicado oficial de la comuna santarrosina.

La decisión local generó confusión en algunos trabajadores estatales, quienes no sabían si concurrir o no a sus trabajos. Además, suscitó también una polémica en torno a si podía o no interpretar la adhesión; o si debía cumplirla a rajatabla por tratarse de un DNU nacional.

Víctor Ibañez CEAS.jpg Ibañez ratificó los dichos vertidos por el gobernador en radio Nihuil: que no se tomarían medidas contra quienes no hubiesen asistido a sus trabajos.

Para aclarar esto, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, salió a confirmar que todos los empleados estatales mendocinos que hayan trabajado este viernes tendrían cobertura de ART; además de ratificar que quienes hayan cumplido con sus labores "recibirán un día compensatorio".

