Desahogo y libertad: así se vivió la detención de Nicolás Maduro en la capital de Venezuela

La voz oficial del gobierno de Estados Unidos le dio oficialdad a la noticia de la captura del dictador Nicolás Maduro, pero fue el propio pueblo de Venezuela los encargados de mostrar como el país reaccionaba a esta noticia que retumbó a niveles internacionales.

Uno de los videos que más ha recorrido las redes sociales muestra la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, y todos sus edificios. No hay ruidos de autos ni nada por el estilo, solo gritos de festejos, aplausos, todo envuelto en un desahogo que muchos lo han catalogado como "grito de la libertad".

Cielo despejado y un grito de libertad . Así amaneció Caracas este 3 de enero a pocas horas de la operación militar estadounidense que concretó la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La noticia de Venezuela ocupa la atención del mundo.

A medida que pasan las horas se siguen viralizando videos de las distintas ciudades de Venezuela, y hasta de incluso venezolanos que ya no están en el país y que reaccionan con felicidad e incredulidad a la detención del dictador Nicolás Maduro.

Detención de Nicolás Maduro en Venezuela: la inesperada confirmación de Donald Trump

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa (Cilia Flores), fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social, según publicó el sitio de noticias Infobae.

"Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, sumó el líder norteamericano en su posteo en las redes sociales.

Nicolas Maduro preso

"Fue una operación brillante. Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, reportó Donald Trump al diario The Nork Times en un breve diálogo.