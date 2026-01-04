"Colgado y golpeado": el terror de El Rodeo que marcó a un compañero de cárcel de Nahuel Gallo en Venezuela

renzo huamanchumo castillo compañero de celda nahuel gallo Renzo Huamanchumo, el ciudadano peruano que compartió cárcel con Nahuel Gallo.

Según lo que comentó, deberá someterse a dos cirugías en los hombros por los tormentos.

"Me colgaron más de 2 horas de los brazos mientras me pegaban como si fuera una piñata. Estoy fuera de mis sentimientos, hasta con mi propia familia", relató, visiblemente destrozado.

Su esposa permanece detenida en la cárcel de mujeres La Crisálida, en Los Teques. No han podido hablarse; solo reciben noticias a través de familiares, lo que agrava el trauma psicológico, según expresó.

Nahuel Gallo detenido en Venezuela

Nahuel Gallo, es un efectivo de Gendarmería Nacional que prestaba funciones en Uspallata, Mendoza, y fue detenido en Venezuela acusado de conspiración antigubernamental e intentar matar a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La captura por parte de Estados Unidos de quien fuera el presidente de Venezuela hasta hace algunas horas, Nicolás Maduro, abre alguna esperanza para Gallo; si bien todavía no está claro el desenlace que tendrá el conflicto internacional que se agudizó esta semana.

Según ha contado la esposa en reiteradas ocasiones, Nahuel fue detenido cuando intentaba ingresar a ese país por la frontera con Colombia, para visitarla a ella y a su hijo.

El 8 de diciembre, cuando se cumplió un año de la detención de Gallo, Cancillería Argentina sacó un comunicado pidiendo por su liberación al gobierno de Venezuela.

nahuel gallo en mendoza 1 El gendarme argentino Nahuel Gallo.

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el gobierno expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”, decía el mensaje.

En la misma línea, las autoridades argentinas precisaron: “La situación de Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”.

“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria.

Y agregaron: “En este marco, Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”.

Venezuela liberó a presos políticos, pero no a Nahuel Gallo

Recientemente, Venezuela dispuso la liberación de 71 presos políticos, pero entre ellos no figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, detalle que acrecienta la sensación de angustia e incertidumbre de sus familiares.

Asimismo, la cuestión mantiene tensas las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y la Argentina, las cuales ya están complicadas por los diferentes alineamientos globales de ambos.

gendarme nahuel gallo familia Nahuel Gallo junto a su familia. Fotos: archivo UNO

Gallo permanece aislado en una prisión cercana a Caracas, donde las condiciones de detención son críticas, de acuerdo con las denuncias permanentes de su pareja, María Alexandra Gómez.

La mujer señala que el efectivo es víctima de “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del penal El Rodeo I.

“Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores”, alertó con desesperación.

Qué pasará con Gallo tras la caída de Maduro en Venezuela

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, manifestó su profunda angustia ante la falta de noticias sobre el paradero del oficial, pese al cambio de mando en Venezuela.

Es que, según relató la mujer, la realidad en los centros de detención no ha variado y la ahora líder Delcy Rodríguez mantiene el hermetismo sobre los presos políticos y extranjeros detenidos en cárceles de máxima seguridad.

“Salió Maduro, pensé que se iban a abrir las puertas de las cárceles, pero lastimosamente no pasó”, lamentó Gómez.

La situación de Gallo es seguida de cerca por el Gobierno argentino, según confirmó el propio presidente Javier Milei este sábado. No obstante, la incertidumbre persiste ante rumores no confirmados sobre posibles traslados de internos y la falta de pruebas de vida fehaciente.

Para Gómez, la libertad de Venezuela no será plena hasta que los pasillos de prisiones como El Rodeo dejen de albergar personas encapuchadas y sin proceso legal.

Con información de Noticias Argentinas.