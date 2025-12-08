Argentina reclamó por Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, pero evitó mencionar directamente a Maduro

Nicolás Maduro.jpg Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Archivo

El comunicado estuvo firmado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Seguridad. Y empieza así:

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el gobierno expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”.

En la misma línea, precisaron: “La situación de Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”.

“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria.

Y agregaron: “En este marco, Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”.

Nahuel gallo y familia.jpg El gendarme argentino Nahuel Gallo y su familia. Archivo

Asimismo, plantearon: “Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-”.

“El gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, concluyeron.

El próximo martes, el mandatario viajará a Oslo a participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz que le otorgarán a la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado.

Nahuel Gallo detenido en Venezuela

El efectivo de Gendarmería Nacional prestaba funciones en Uspallata y había viajado a Caracas para visitar a su pareja e hijo.

Según denunciaron los familiares el agente fue detenido por las fuerzas de seguridad de Venezuela cuando intentaba ingresar a ese país.

Además, indicaron que se encuentra incomunicado luego de que le secuestraran su celular y se lo llevaran en una combi negra el 8 de diciembre de 2024.