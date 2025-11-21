Deporte como política de Estado: el gobernador de San Luis detalló su modelo en un importante evento

A partir de esa perspectiva surgieron programas destinados a unir actividad física y educación: “A partir de ese concepto desarrollamos los intercolegiales deportivos y un programa que se llama Creciendo con tu club. Esto significó fortalecer la infraestructura de las escuelas, hacer playones deportivos, entre otras cosas”.

Los intercolegiales se organizaron como un circuito que atraviesa todo el sistema educativo. “Para el primario era con deportes recreativos, y en el secundario deportes competitivos en diferentes disciplinas. Hay una copa para el colegio que saca mayor cantidad de puntos, una copa por participación y un premio fair play”, detalló el mandatario.

En paralelo, Creciendo con tu club se diseñó para ordenar y acompañar a las instituciones deportivas formativas. “Apuntamos al deporte infanto-juvenil con algunas exigencias previas y apoyos económicos luego de esas exigencias”, explicó.

Entre los requisitos, mencionó: “La institución tiene que estar regulada institucionalmente, el segundo requisito es modificar el estatuto y que uno de los que conduce el club sea parte del deporte infanto-juvenil, y como tercero, los dirigentes tienen que hacer una capacitación de siete módulos sobre cómo administrar un club, cómo tratar con los chicos, entre otros temas”.

Poggi, el deporte en San Luis y su "efecto social positivo"

Cumplidos esos pasos, la provincia interviene con apoyos concretos. “El área deportiva le ofrece al club dos apoyos: uno deportivo, con una subvención a un profe de la parte física y otro de la técnica, and un apoyo de infraestructura”. Poggi subrayó además la importancia de profesionalizar tareas que suelen recaer en padres voluntarios: “El que suele entrenar suele ser un papá que entrena a los chicos por voluntad propia, pero lo hace luego de trabajar, tarde. Entonces se decidió ayudar a los clubes a profesionalizar la parte técnica y física”.

Según los datos presentados, en la primera etapa del programa alrededor del 25% de los clubes se incorporó a esta metodología y ya avanza en procesos de reorganización institucional y deportiva, con la mira puesta en fortalecer las categorías formativas del deporte federado.

Poggi cerró retomando el concepto que atravesó toda su exposición: “Estamos convencidos de que el deporte tiene un efecto social positivo enorme. Educa a los chicos, los ayuda a su salud, promueve hábitos saludables de vida y es un gran elemento de contención”.

