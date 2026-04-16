Denunciaron a un edil de Guaymallén por golpear al presidente del Concejo Deliberante

ezequiel genovese concejal guaymallen Ezequiel Genovese, concejal de Guaymallén.

Qué dice un testigo directo de la situación y Burgoa

Un testigo que presenció los hechos -de otro color político de los protagonistas- señaló a Diario UNO que es cierto que la sesión se tornó tensa por temas de reglamento pero negó el golpe aludido en la denuncia y que simplemente fue una discusión subida de tono.

El concejal Burgoa desmintió la denuncia y cuestionó los tiempos de la presentación. "Si hubiera sido cierto, la denuncia no iba a ser presentada 7 días después y mucho menos hubiera pasado desapercibido", afirmó.

Burgoa también explicó que, a su entender, la denuncia es una represalia por haber pedido la remoción del secretario del cuerpo legislativo. "Lo que sí pasó es que pedimos la remoción de Moreno porque maltrató delante de todo el personal legislativo a Genovese", dijo y agregó que "se trata de una operación política".

Los denunciantes alegaron violencia de género

Como una de las supuestas agredidas es mujer, los denunciantes encuadraron los hechos bajo las figuras de violencia política e institucional, además de lesiones leves, amenazas, coacción y atentado contra la autoridad.

Para respaldarlo, señalaron que existen grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto y registros de la transmisión oficial en YouTube (que se puede ver en este link), a partir de la hora de la sesión.

juana allende La ex concejala y actual diputada provincial, Juana Allende.

También pidieron citar a declarar a otros concejales que estuvieron durante el cuarto intermedio donde se habría dado la situación más grave de la discusión.

No es el primer problema judicial de Burgoa

No es la primera vez que Burgoa enfrenta problemas judiciales. En mayo fue encontrado conduciendo en estado de ebriedad en General Alvear.

En aquel momento era miembro de la UCR, pero tras ese conflicto se separó del bloque y formó su propio espacio, el Movimiento Provincial Alfonsinista.

Pagó una multa de $2.000.000 pero no fue removido de su cargo porque el radicalismo no reunió los votos necesarios para sacarlo. Está pronto a dejar su banca.