Karina Milei dio otra muestra de respaldo a Manuel Adorni, con quien visitó Vaca Muerta

Embed - Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta

Karina Milei y Manuel Adorni con el mameluco de YPF

Karina Milei y Adorni encabezaron una agenda de actividades vinculadas con el desarrollo energético y a la proyección internacional, recorrieron un equipo de perforación y pozos en producción en Loma Campana, uno de los principales polos energéticos a nivel global.

Allí observaron cómo la actividad de campo se optimiza desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén, en un contexto de creciente dinamismo exportador del sector energético argentino.

Las actividades se realizaron junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca, quienes destacaron el rol estratégico de la compañía en el desarrollo energético del país.

olla popular frente a la casa de adorni Olla popular frente a la vivienda de Adorni. Foto: Noticias Argentinas

Olla popular frente al departamento de Adorni

La organización social Barrios de Pie instaló este jueves una olla popular frente al departamento donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en repudio al presunto enriquecimiento ilícito del funcionario y en rechazo al cierre de planes sociales como el programa Volver al Trabajo, que afectó a casi un millón de beneficiarios.

La manifestación se concentró sobre la calle Miró al 500, donde se sitúa una de las propiedades del funcionario libertario y que, actualmente, es objeto de una investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si el patrimonio de Adorni puede ser justificado en base a sus ingresos.

La jornada se realizó bajo la consigna “mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera”, donde denunciaron el contraste entre el ajuste social que implementa desde el inicio de su gestión el presidente Javier Milei, con el estilo de vida de los funcionarios y, particularmente, con los viajes al exterior que realizó el jefe de Gabinete junto a su familia.

Paralelamente, otros grupos como la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevaron adelante concentraciones en el ingreso al country Indio Cua en Exaltación de la Cruz, donde el funcionario posee otra de sus viviendas.