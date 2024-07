De Marchi acusó al radicalismo de intentar una "captura" del PRO a través de Hebe Casado

El sector de Casado adelantó que intentará impugnar los resultados. Argumentó, entre otras cosas, que hubo seis escuelas habilitadas para votar en Luján -que tiene menos gente y menos territorio que San Rafael-, y que en San Rafael había sólo una. Desde el entorno de la sanrafaelina consideran que eso fue una trampa.

De Marchi retrucó: "Hoy el país, y sobre todo la provincia de Mendoza, está atravesando problemas graves (...) Por eso me sorprende que sea la propia vicegobernadora de la provincia la que se haya ocupado casi obsesivamente de instalar esta mentira clara, porque lo que hay que decir es que el PRO hace un año fue intervenido por el PRO Nacional, cuando la inmensa mayoría, casi el 80% de los asambleístas locales, decidieron llevar al PRO a La Unión Mendocina (...)".

Pero el excandidato a la gobernación no se quedó ahí. "Yo nunca vi el despliegue así del partido de gobierno en las escuelas. Veíamos hasta intendentes comprometidos personalmente, dirigentes muy reconocidos, autoridades legislativas de otros partidos metidos en las escuelas el domingo para torcer lo que era la voluntad real del afiliado del PRO, que finalmente se terminó de expresar y puso al partido donde tiene que estar (....)".

¿Se va el PRO de Cambia Mendoza?

Entre las consecuencias que muchos anticipan que podría tener la victoria del demarchismo en la puja por la conducción del PRO local, una de las más interesantes es la eventual salida de Cambia Mendoza.

Se entiende: si De Marchi gana poder en la estructura, y a su vez mantiene una oposición intensa frente a Cornejo y el radicalismo, empiezan a crujir lo que hasta hace poco eran certezas en el entramado político del oficialismo mendocino.

"El PRO va a resolver con independencia, con interconsulta, con diálogo, dónde se posiciona hacia las próximas elecciones. Lo que sí está claro es que ha dejado de ser una sucursal de otro partido", remarcó De Marchi a propósito de la relación que imagina con la UCR de acá en más.

Nación: el PRO frente a La Libertad Avanza

Otro de los ejes de la charla fue la dinámica que tendrá el PRO en el caso de que La Libertad Avanza se siga consolidando a nivel nacional.

Si se analizan los antecedentes de EE.UU. o Brasil, las nuevas derechas o alt rights terminaron absorbiendo a los partidos de la derecha más "tradicional" ¿Es lo que podría pasar en Argentina?

"Yo creo que Milei inaugura algo muy interesante en la Argentina y que es el corrimiento respecto del histórico movimientismo que ha existido en el país", analizó el entrevistado. "Esto significaba que un mismo partido, como el peronismo, por ahí tiraba para la derecha o para la izquierda, con pensamientos casi contrapuestos (dentro de una misma fuerza)".

Ahora -interpretó De Marchi- lo que se está dando es una reconfiguración del sistema en función de las ideas.

"Sería saludable que encontremos la manera de trabajar en conjunto el PRO, La Libertad Avanza, el Partido Demócrata de Mendoza y tantos otros. Existe una enorme cantidad de partidos provinciales que coinciden con estas ideas que le ha impuesto con mucha vehemencia el presidente Milei", aventuró De Marchi.

Omar de Marchi Javier Milei.jpg En el último año, De Marchi se acercó mucho al presidente Javier Milei ¿Señal de que el PRO y LLA marchan hacia una fusión?

Provincia: el futuro de La Unión Mendocina

"La Unión Mendocina fue un frente sumamente exitoso, porque en solo tres meses captó el 30% del electorado, y quedó a solo nueve puntos de quien ganó las elecciones a la gobernación. Eso habla de la necesidad de que exista un verdadero equilibrio de fuerzas. Y LAUM ha seguido cumpliendo ese rol a nivel legislativo", repasó el lujanino en referencia al futuro de la fuerza que él fundó para enfrentarse a Cornejo en las urnas.

"Hoy la oposición responsable, pero firme, en la provincia es La Unión Mendocina", definió, en tácito -o no tan tácito- contraste con el peronismo, cuyas facciones internas todavía no terminan de ordenarse.

No obstante, el periodista le marcó a De Marchi las contradicciones internas en LAUM respecto a temas como el método de lucha antigranizo: algunos de sus dirigentes han lamentado que se deje de usar aviones y bengalas, otros no. No hay una postura unificada.

"La empresa que maneja los aviones de la lucha antigranizo fue creada en el año 2017 por el actual gobernador -retomó De Marchi-. Hace 7 años. Y supuestamente tiene un presupuesto de 6.000 millones de pesos por año. A valores de hoy se han invertido 70 mil millones, que son más o menos como 70 millones de dólares. Eso equivale al 7% de Portezuelo, por ejemplo. Entonces, yo a esta altura de lo que estoy cansado es de la improvisación".

La relación con Orozco

Otro de los frentes abiertos que tiene De Marchi en el tablero político local es que uno de sus aliados más importantes, el ex intendente de Las Heras Daniel Orozco, quedó involucrado en una serie de causas por corrupción.

La situación lo afecta en la medida en que el ex radical Orozco fue su compañero de fórmula en su carrera hacia la Casa de Gobierno.

De Marchi dijo que la relación entre ambos sigue siendo buena. "No tenemos una conversación asidua, pero mantenemos buena relación", matizó.

Orozco y De Marchi en su búnker.jpg Orozco y De Marchi en campaña. Para el lujanino, las denuncias contra el ex intendente de Las Heras tienen trasfondo político.

"Lo de Las Heras es un caso testigo de cómo cuando desobedecés a quien conduce te ocurren determinadas cosas. No voy a juzgar a esta altura si hubo desórdenes o no en la municipalidad. De hecho hay una causa y se irá investigando, pero la verdad es que hay un montón de otras causas de otros municipios que son evidentemente graves y, sin embargo, nadie ha hablado", opinó De Marchi.

Y recordó que para Cornejo "Daniel Orozco era el mejor intendente de la democracia" en febrero de 2023, mientras que "cuatro meses después pasó a tener todo tipo de denuncias".

"Si el ex intendente Orozco, y esto corre por mi cuenta, no hubiera adherido a La Unión Mendocina, no estaríamos hablando de este tema ahora", aseguró.

