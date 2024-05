Daniel Vila: "No veo que vayan a llegar grandes inversiones a la Argentina en el corto plazo"

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei festejó como un gol que la inflación de abril fuera de un solo dígito

Daniel Vila entrevista Radio con Vos Daniel Vila elogió a su entrevistador, Ernesto Tenemabum.

Definiciones de Daniel Vila

En el extenso reportaje con Tenembaum, Vila respondió a las más diversas inquietudes del periodista, a quien incluso elogió y hasta contó que lo buscó varias veces para llevarlo al canal América.

El también presidente de Independiente Rivadavia se sometió a una especie de ping-pong sobre política, economía, las comunicaciones y señaló sus gustos sobre determinados protagonistas de la vida pública argentina.

Lo que sigue es un resumen de las declaraciones de Daniel Vila.

Los primeros 5 meses de Milei

"En un balance de los 5 meses de gestión de Javier Milei veo cosas positivas y negativas. En lo positivo, no pasó lo que mucha gente decía que iba a pasar: que esto se cae, que no llega a marzo o abril. Bueno, eso no pasó. Estamos en mayo.

También veo algunos aspectos positivos de la Ley Bases con reformas que hacen falta pero vamos a ver si se dan. Mi sensación es que muchos de esos puntos se empezaron a deshilachar. La reforma laboral ya no es tal y la reforma impositiva ha sufrido muchos recortes. Es como que este gobierno encapsuló al Presidente y tiene una marcha con un rumbo que yo diría hoy que es positivo, pero no sin un dejo de preocupación porque hay peleas que son innecesarias y el Presidente las encara semanalmente.

Un día se pelea con los presidentes de otros países, otro día con empresarios, después con periodistas, con artistas... En la medida en que no logre revertir esa tendencia a la disputa y que sea un presidente que pueda unir a los argentinos -tarea que no veo que la esté haciendo y esto lo pongo en lo negativo- habrá que esperar a ver cómo reacciona la sociedad".

Las peleas de Milei y el rédito popular

"Yo no creo que tener y elegir permanentemente un enemigo, te dé un rédito social. Puede ser en el corto plazo en una sociedad que está enojada, dividida, que viene de muchos años de un gobierno kirchnerista -con el interregno de cuatro años de Macri- que generó mucho fastidio en una parte de la sociedad que se cansó de ese modelo.

La gente buscó algo distinto y muchos se sintieron cómodos con el discurso anticasta, antipolítico. Otro sector que era apolítico, también se prendió y eso hace que hoy, a 5 meses, Milei tenga todavía un gran sostén popular".

Javier Milei en Grupo América

"Milei participó en muchos programas de América, es cierto. Traía rating y es como que fue parte de la casa en algunos momentos. Tal vez eso le dio popularidad pero de ninguna manera América fue el inventor de la marca Milei. Milei tiene vida propia.

Mi relación con él fue circunstancial, de cruzarnos en un pasillo y saludarnos. Nada más que eso".

¿Por qué Milei llegó a la presidencia?

"Fue, como dije, por la búsqueda de un cambio, por el hartazgo con la clase política. Tenemos una democracia muy joven, envuelta en un proceso en 2001, muy complicado en la economía y en el que se vayan todos, recién ahora, después de más de años se empezó a plasmar con el recambio generacional representado por Milei, Sergio Massa, Cristian Ritondo, Emilio Monzó... por nombrar a algunos".

Las inversiones que no llegan

"Yo no veo un rebote a corto plazo. Para eso debería haber un flujo de inversiones muy importantes y no veo que vaya a pasar en los inmediato, salvo que tengamos un sistema coherente, con seguridad jurídica.

Los fondos de inversión siempre tienen en sus cuentas una cuota para invertir en países emergentes, tienen la obligación de hacerlo. Pero lo hacen en países con condiciones más atractivas que Argentina.

Puede ser que haya un crecimiento, una estabilización a mediano o largo plazo. Pero sin dejar de mencionar que hay problemas estructurales que resolver como pobreza y desempleo. También la seguridad jurídica de las empresas y la seguridad física de las personas. Y el narcotráfico. Si no se resuelven antes esos problemas es difícil que lleguen las inversiones.

Yo, por ahora, con Milei estoy sorprendido, vamos a ver si para bien o para mal, expectante".

Daniel Vila otra Daniel Vila eligió como los mejores políticos a Monzó, De Pedro y Pichetto.

"Los medios nunca mueren, se transforman"

"Cuando nació la radio, existió 40 a 50 años como medio hegemónico. Apareció la televisión y no mató a la radio, la FM no mató a la AM, la TV por cable no mató a la TV abierta, la satelital no mató al cable. Los medios nunca mueren, se transforman. Las redes sociales son un fenómeno pero se alimentan de los medios tradicionales. Cuando la gente busca una noticia, va a la radio, a los portales, a los canales..

Hoy América está inmersa en un proceso preventivo de empresa en crisis, planteado en la Secretaría de Trabajo. Con esta legislación laboral y con este convenio colectivo no podemos seguir. Hay competencia desleal. América tiene que cumplir una serie de reglamentaciones laborales y normas del Enacom que no tienen sus competidores. Hoy con una tablet, un teléfono o una computadora se accede a productos televisivos o radiales que no tienen la misma legislación que los canales tradicionales. Hay un cambio necesario fruto de la tecnología que va a venir sí o sí, le guste o no al sindicato.

Cambiando la legislación laboral y sobre medios, América tiene muchos más periodistas, móviles, cámaras e infraestructura que alguien que hace streamming o YouTube. Tenemos más posibilidades de cubrir noticias que ese tipo de dispositivos.

La ficción sí pasó a las plataformas. Los canales abiertos nos tenemos que hacer fuertes en hechos relacionados con el deporte y, sobre todo, con las noticias. La noticia va a seguir siendo fuerte en la TV abierta".

La casta

"Yo no me siento casta. La definición del Presidente es muy ambigua. ¿Daniel Scioli es la casta?, ¿para qué se lo lleva y lo pone en un cargo?. La de casta es una definición tribunera. No se puede hablar de casta en términos generales.

No todos los empresarios respaldan a Milei. Algunos lo han expresado sí, y otros están callados porque están en una situación similar a la mía. La mayoría del empresariado no habla del Presidente, está expectante, esperando a ver qué pasa. Y eso no es desear que le vaya mal. Yo quiero que le vaya bien porque si le va bien a él nos va a ir bien a todos.

El silencio no es aprobación, es espera".

El ajuste

"Te podés cortar el pelo hasta que se ve el cuero cabelludo. Después, te sale sangre. No podés ajustar todo el tiempo. Hay ajustes que no son tales, como es el caso de Cammesa. La deuda de U$S1.800 millones no es superávit fiscal y figura en los balances como parte del superávit. Allí hay tierra escondida debajo de la alfombra".

¿Por qué Argentina no evoluciona?

"Los argentinos tenemos un problema cultural. Creemos que tenemos muchísimos derechos y ninguna obligación. Un ejemplo trivial: en Santiago de Chile, en Miami, Punta del Este, se respetan las normas de tránsito. Volvés a la Argentina y se te olvidó. Tengo derecho a pasar por la banquina, a colarme, a cosas ínfimas. Eso transportado a la vida cotidiana lleva a estar siempre reclamando derechos.

Acá los impuestos se pagan por duplicado. Argentina es un país muy caro para vivir porque cobra muchos impuestos.

En Estados Unidos cobran muchos impuestos y no veo que alguien se vaya a México para pagar menos como acá pasa con los que se van a Uruguay. En Estados Unidos te dan servicios. Aquí el combo no cierra".

Tres empresarios respetables

"Hay muchos. Por ejemplo, Marcelo Mindlin o Jorge Fontevecchia, empresario de medios a quien respeto mucho. También puedo mencionar a Héctor Magnetto a pesar de que hemos sido adversarios y hemos peleado casi toda la vida con Clarín. Lo respeto porque construyó un imperio en situaciones personales de salud muy difíciles. Lo he visto una sola vez en mi vida pero es admirable su tesón".

Tres políticos respetables, sin elegir a su amigo Sergio Massqa

"Emilio Monzó, Wado de Pedro y Miguel Ángel Pichetto. Ni Milei, ni Cristina, ni Alberto".

Tres periodistas respetables

"Vos (por Tenembaum) a quien te busqué varias veces para ir a América. También Rolando Graña, un tipo de fierro a quien veo trabajar desde hace 25 años. Y Jorge Lanata".

Virtudes y defectos de José Luis Manzano

"Es el tipo más inteligente que conozco, tiene una cabeza superior. Siendo médico sabe de todo, de energía de abogacía, petróleo, minería. Un día presentando un concurso de Supercanal, por 500 millones de dólares, en una mesa enorme de diez abogados, él explicó en una pizarra cómo debía hacerse el concurso.

El defecto es que no deja pasar una. Ve un tipo que vende panchos y se pone un carrito panchero. Viene un tipo que explota una mina de oro y saca oro. A esta altura de la vida debería calmarse. Se lo digo y me dice siempre sí, sí... pero vive arriba de un avión".