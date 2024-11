Daniel Ostropolsky fue recordado y homenajeado por la Asociación de Abogados Judíos

►TE PUEDE INTERESAR: La historia de Daniel Ostropolsky, el abogado mendocino que impulsa la ley de eutanasia

Homenaje a Daniel Ostropolsky.jpg En la Legislatura fue el homenaja a Daniel Ostropolsky.

Quién fue Daniel Ostropolsky

Daniel Eduardo Ostropolsky, reconocido dirigente radical y abogado mendocino, nació en Mendoza el 14 de julio de 1949 y falleció el 13 de septiembre de 2022, a los 73 años.

Egresó de la Universidad Nacional de la Plata como abogado, ocupó diversos cargos en la actividad privada y pública, fue parte el primer gobierno provincial en el regreso de la democracia, en la gestión de Santiago Felipe Llaver; director del Banco de La Nación Argentina; miembro de la Junta Consultiva del Banco Latinoamericano de Exportaciones ; presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, e integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y único representante de los abogados del interior del país, entre otros cargos.

Daniel padeció de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Durante sus últimos años de vida se dedicó a luchar y trabajar por una ley para legalizar la eutanasia, y culminó este trabajo con la presentación de proyectos en el Congreso de la Nación que esperan su tratamiento, impulsados por el gobernador Alfredo Cornejo, la senadora nacinal Mariana Juri y la actual ministra de Ambiente, Jimena Latorre.

Ostropolsky promovió el debate público por esta ley en Argentina en una carta abierta publicada en sus redes sociales, en mayo de 2021.

"La sociedad tiene que hacerse eco del reclamo de la gente que padece enfermedades terminales, que son absolutamente crueles y que el ensañamiento a través de la prolongación de la vida por medios mecánicos o químicos lo único que hace es prolongar el sufrimiento", expresó entonces.

Sobre la ELA, acentuó: "Lo que se muere son las células motoras, pero no las sensitivas. Tiene algo que es penoso que implica perder la dignidad personal y yo, como ciudadano, abogado, padre y abuelo quiero tener la libertad de poder elegir y no tener que resignarme a una vida que no es la que quiero para mí, ni para mi familia, ni mis seres queridos”.

¿Qué es la muerte? Hay que desdramatizar a la muerte como algo terrible o trágico. Es la culminación de la vida, que no es tan terrible, sino que es la aceptación cultural de que la vida se tiene que terminar

Alfredo Cornejo en homenaje a Daniel Ostropolsky.jpg El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, Hernán Najenson, destacaron la trayectoria de Ostropolsky.

Merecido homenaje a Daniel Ostropolsky

El gobernador Alfredo Cornejo, resaltó que “Daniel se destacó en todos los aspectos y fue un gran precursor, un trabajador intelectual, aportaba contenido a la deliberación pública, era muy reconocido en su faz profesional pero también en su faz política”.

Tras hacer un repaso por su trayectoria, destacó su paso por el Consejo de la Magistratura, donde “dejó un muy buen recuerdo siempre defendiendo la independencia de los poderes, la libertad”. De la misma manera, recordó que fue “un gran militante radical, contribuyó a la rica historia del radicalismo de Mendoza. No sólo era un profesional, era un político y era un hombre social de muchos vínculos, sin sectarismos de ningún tipo”.

El mandatario hizo hincapié en el proyecto que impulsó en el Congreso Nacional, “lo acompañamos en su iniciativa de eutanasia”, pero “lamentablemente en la Argentina todavía no es ley”, a lo que agregó que el mejor homenaje, “es que el Congreso de la Nación lo haga ley en breve”.

Finalmente, rememoró “lo que él dijo en la última actividad que hicimos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y dijo: “Esta ley es relevante, es oportuna y es necesaria, y esta es la Ley que hace falta. El silencio que causa su falta solo consigue amplificar los lamentos de quienes sufren por tal ausencia”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados Judíos de Argentina, Hernán Najenson, destacó la figura de Ostropolsky a través de tres “ámbitos: el institucional, un ámbito profesional y un ámbito de tipo familiar”, refiriéndose a él como una “persona inspiradora” semejante a muchos referentes dedicados “a la consecución de la paz, gente dedicada a la consecución de la tolerancia, gente dedicada a la vida por sobre la muerte”.