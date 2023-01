Daniel Orozco se diferenció del gobernador por no recibir al presidente Alberto Fernández

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez contó los motivos de su desplante al Presidente: "Lo de Portezuelo me produjo bronca"

Pero Daniel Orozco no se conformó con esta crítica. También le dio apoyo al diputado nacional del PRO y pre candidato a Gobernador, Omar De Marchi

Los polémicos dichos de Orozco

Se metió en la interna con Omar de Marchi de quien opinó que “tiene legitimidad para ser candidato pero llegó a ser intendente en 2015 con un frente que hay que respetar”.

En este sentido, se ofreció como mediador para contener al sector que representa el macrismo en el Frente Cambia Mendoza “tengo pendiente una charla con Sebastian Bragagnolo”, intendente de Luján y hombre de De Marchi “es un hombre trabajador y seguramente seguiremos en el mismo espacio”, dijo.

También elogió a sus pares intendentes que aspiran a suceder a Suárez en el sillón de San Martín. “Ulpiano y Tadeo (Suarez de Capital y Garcia Salazar de Godoy Cruz) son buenos competidores y es muy sano que se ofrezcan para gobernar la provincia”.

Daniel Orozco, amigo de todos

De visita por San Rafael, aprovechó para destacar su amistad con el intendente peronista Emir Félix, “es un amigo y ha hecho un gran trabajo en su tierra. El Sur debe recuperar protagonismo en las decisiones políticas, es una región estratégica para el desarrollo de Mendoza”.

Respecto de su candidatura volvió a resaltar que no se baja “estoy trabajando para ser Gobernador, no me interesan los cargos, no estoy en política para eso”.

