Dalmiro Garay cuestionó los requisitos para ser juez de la Corte que propuso el PRO: "Son un exceso"

En medio del debate por las reformas en el funcionamiento de la Suprema Corte que ya se discuten en la Legislatura, se filtró también qué cambios se deberían implementar en los requisitos de los jueces que pretendan llegar a ese alto tribunal, lo que hoy está definido en el artículo 152 de la Constitución provincial.

Dalmiro Garay Omar De Marchi.jpg A la hora de marcar los requisitos que deberían cumplir los aspirantes a la Corte, Omar De Marchi, resaltó que no debían haber tenido funciones ministeriales. Sin hacerlo explícito, con esa exigencia apuntó al caso de Dalmiro Garay, que como Omar Palermo, fueron ministros de Gobierno de los mandatarios que los propusieron para llegar a la Corte.

En ese pasaje de la Carta Magna queda explicitado que "para ser miembro de la Suprema Corte y procurador de ella se requiere:

Haber nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, habiendo optado por la ciudadanía de sus padres, si hubiere nacido en territorio extranjero.

Haber cumplido 30 años de edad y no tener más de 70.

Ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura.

Sin embargo, De Marchi fue más allá y plateó: "Se debe calificar con mayor exigencia las condiciones que debe tener cualquier ciudadano para acceder a integrar el máximo Tribunal de Justicia de la Provincia. Es fundamental no haber ocupado funciones ministeriales o de relevancia en el Gobierno Provincial, o no haber integrado listas de candidatos a cargos electivos, durante una determinada cantidad de años. Estas restricciones eliminarían en forma objetiva al menos, la controversia cada vez más presente, de pertenencia directa de un juez supremo a un círculo de poder político en los mismos tiempos donde se ejercen funciones jurisdiccionales", puntualizó De Marchi el lunes pasado.

A quien apuntó De Marchi al proponer cambios en la selección de jueces

Sin nombrarlos explícitamente, al marcar la condición de que un juez no haya tenido funciones ministeriales, De Marchi debió poner la lupa en los casos de Mario Adaro y del mismo Garay. La coincidencia entre ellos es que ambos fueron ministros de Gobierno del mandatario que los propuso como candidatos a la Corte: el primero de Celso Jaque y Garay, de Alfredo Cornejo.

Reforma Suprema Corte de Justicia (9).jpg Seis de los 7 jueces de la Suprema Corte, llevaron este miércoles a la Legislatura, su proyecto para reformar el funcionamiento del máximo tribunal. Pero en ese documento no incluyeron cambios en los requisitos de quienes aspiren a integrarlo. Foto: Prensa Poder Judicial

De Marchi hizo esa propuesta dos días antes de que los 6 jueces de la Suprema Corte llevaran su proyecto de reforma a la Casa de las leyes, en el que no se incluyó ninguna referencia a modificar los requisitos marcados en la Carta Magna.

"Yo creo que no es correcto ese planteo tan lineal", comenzó diciendo Garay sobre la propuesta del PRO y amplió: "el ministro (Horacio) Rosatti fue intendente de Santa Fé y nadie puede decir que no esté a la altura de la Corte".

El supremo no cerró el debate y admitió que "se puede discutir la mejor forma de que la Justicia tenga la mejor reputación porque eso genera confianza, y la confianza genera seguridad jurídica" pero volvió a cuestionar: "Pero llegar a este tipo de varas me parece un exceso, porque el Poder Ejecutivo y la sociedad en su conjunto, se van a perder de un montón de juristas de mucho fuste porque van a pensar que van a tener la imposibilidad de llegar a un cargo en la magistratura. No sé si ese es el planteo", refutó el presidente de la Corte.

"Nosotros hacemos política"

En referencia a aquel cuestionamiento sobre la injerencia que tiene la política partidaria sobre los jueces de la Corte, algo que se ventiló también en la discusión de la reforma de la Suprema Corte, Garay aseguró que la militancia previa que pudo tener cada magistrado se termina cuando juran, pero advirtió que eso "no quita que tengamos una visión de la política, porque pasamos a formar parte de un órgano que es político. Nosotros conducimos un poder del Estado, y en esa condición, en diálogo franco con los demás poderes, hacemos política".

Según su mirada, la independencia de los magistrados de la Corte se ve en sus sentencias y aseguró que en esos escritos se podría ver si alguno tiene un voto que se aparte de lo que vienen planteando jurídicamente, o que es tendencioso, solo ahí se podría ver si ese juez tiene un sesgo partidario o no.

