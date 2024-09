Cuánto miden Javier Milei y CFK en Mendoza, y la idea de una alianza libertaria con Cornejo

Finalizada la luna de miel y a un puñado de semanas de un nuevo año electoral ¿Qué pasa entre el votante mendocino y el Presidente? Cae también, ya lo hizo en realidad desde abril y entre junio, julio y agosto según qué consultora sea la interpelada. Pero aún así y al revés que en otras provincias, la CABA o el conurbano bonaerense, el votante mendocino se mantiene fiel a un presidente que se fortalece en la calle. Este sábado por la noche lanzó a La Libertad Avanza como partido.

Milei acto lezama 1.jpg Lanzamiento. Milei saluda a su hermana Karina Milei, el sábado por la noche en Parque Lezama. Instagram Javier Milei

Números para apuntar: en las elecciones generales del año pasado, cuando Sergio Massa se ubicó por encima de Milei, en Mendoza el líder libertario obtuvo el 42,4 % de los votos. Luego, en el balotaje del 19 de noviembre esa ventaja se estiró al 71,9 %. El departamento más “mileísta” fue Guaymallén (73,9 %) y los circuitos más favorables al Presidente fueron los barrios Sanidad, Cívico, Dalvian, y Quinta Sección y hasta secciones de La Favorita, todos en Ciudad, con más del 85 % de los votos cuando la opción eran Massa o “el León”.

Hoy la imagen de Milei en esta provincia está entre el 50 % y el 53 %, según la fuente y a quién se haya encargado la encuesta. Las consultoras que ausculta el gobierno de Mendoza son importantes. Sus encuestas son las que estudia Alfredo Cornejo como dato útil a la hora de optar por una estrategia electoral.

Voto, pobreza, recesión

La baja de adhesiones más pronunciada del presidente Milei se registra en centros urbanos de voto fluctuante y en las zonas más empobrecidas. Aunque la inflación se fue desacelerando desde el 25,5 % de diciembre del año pasado hasta el 4,2 % de agosto, el IPC ya acumula 94,8 % en lo que va del año. A ello se suman la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y la caída en numerosas actividades, sobre todo industriales, manufactureras, construcción, comercio, y turismo, entre otros rubros. Se han perdido puestos de trabajo y hay un total de 25 millones de personas sumidas en la pobreza. Casi 560 mil están en el Gran Mendoza, donde 121.000 nuevos pobres se sumaron a las privaciones en el último año.

Los bolsillos más flacos comienzan a reflejarse en los sondeos.

Lo que perciben los encuestadores es que una gran porción del electorado está de acuerdo con medidas macro como bajar el déficit, los superávit gemelos fiscal y comercial, y el ajuste sobre todo en los gastos abusivos que el kirchnerismo usó durante años para hacer política. Ejemplo crudo: tuvimos una “explosión” de personas con discapacidades (de 80.000 a 1,5 millones), en una proporción mayor a países que han sufrido una guerra o que han atravesado catástrofes naturales.

Pero hay otras medidas de Milei, como el veto al aumento a los jubilados por una nueva ley, la crisis de financiamiento universitario, la quita de cobertura total de algunos medicamentos para la tercera edad, la desaparición de la obra pública que multiplica trabajo, que le van restando apoyo.

Javier Milei y sus números en Mendoza

La consultora Reale Dalla Torre que viene midiendo al presidente Javier Milei a nivel nacional tiene un recorte muy interesante sobre lo que pasa en Mendoza. El voto “duro”, ese núcleo que “banca todo”, bajó unos cinco puntos del 30% al 25 % de los consultados. Martha Reale midió en septiembre una encuesta nacional, y en el “recorte” mendocino tiene a Milei estabilizado alrededor del 50 % al 52 % de imagen positiva, desde julio, por encima del 50,9 % de ponderación nacional.

En Julio, la adhesión mendocina al Presidente de acuerdo a RDT estaba en el 55 %. La consultora mide además un dato que en Mendoza funciona al revés que en el resto de los distritos. El apoyo a la gestión del Presidente llega al 55 %, más que su imagen personal como dirigente. “El affaire del ex presidente Alberto Fernández y los hechos de violencia con su ex esposa a la vez le suman a Milei” dice Martha Reale. Agrega un dato que los libertarios deben mirar. Hay un 5 al 10 % del voto fuerte de Milei, que fluctúa y va cambiando sus respuestas en las encuestas. Van adquiriendo un tono crítico.

Elbio Rodriguez y Martha Reale.jpg Los encuestadores Elbio Rodríguez y Martha Reale en Séptimo Día, con Julián Imazio, el conductor. Canal 7

Hay otros profesionales midiendo el terreno. Elbio Rodríguez suele ser muy consultado por el Gobierno y la oposición. Hizo una encuesta por encargo del peronismo a mediados de agosto, los días 17 y 18. Le preguntó a una cantidad determinada de personas del Gran Mendoza, “de acuerdo a su experiencia”, con cuál de estos presidentes se quedaría, entre Javier Milei, Mauricio Macri, y Cristina Fernández de Kirchner. El “león” libertario cosechó el 46,4 % de los votos (parecido a las generales de octubre del año pasado en la provincia), contra un 19,5 % de Cristina Fernández de Kirchner, y sólo un 5 % de Mauricio Macri. El 21,9 % fue “No sabe, no contesta”. A propósito de Cristina, el sociólogo Roberto Stahringer, de Sociolítica, tiene un dato criminal: CFK colecta en Mendoza cerca del 25 % de las preferencias. Pero baja al 17/18 % cuando se la asocia al peronismo local en la fórmula “kirchnerismo-peronismo”. El PJ local no logra perforar el 20 % y hace de mochila a Cristina, y no al revés. En la elección de gobernador del año pasado, superaron apenas el 14 % de los votos.

El apoyo y la resistencia a Milei

Roberto Stahringer midió a fines de agosto la imagen de Milei en Mendoza. Registró una caída de seis puntos desde mayo, y lo ubica con un 53 % de imagen positiva.

Mendoza suele ser paciente con los presidentes. Incluso el peor presidente de la democracia, Alberto Fernández, con la pandemia en su primer año gozó de imagen positiva hasta que su gobierno empezó a desgranarse.

El estudio que publicó Stahringer dice que la barrera de “resistencia” a Milei la componen jubilados, cuentapropistas, empleados públicos, desempleados. Es decir, el universo que sufre duro la recesión. Por debajo de ellos, entre los jóvenes más pobres, refractarios y más desinteresados de la política, el apoyo a Milei crece lo mismo que en las clases más acomodadas. Ese fenómeno es materia de estudio.

Del 60% al 48 %

Nicolás González Perejamo (Demokratia) fue secretario de Gobierno de Guaymallén durante la gestión de Marcelino Iglesias. Desde hace algún tiempo se dedica a las consultorías. La semana pasada publicó un estudio en el que el “saldo” a favor del Presidente aún es favorable. Pero resalta que el fracaso de la economía doméstica en cada familia, va “corriendo” electores a la vereda de enfrente. Una acera vacía. Todos coinciden en que nadie está capitalizando el descontento con la recesión, la pobreza, el desempleo, el destrato a los jubilados, y los efectos no deseados de la motosierra. En el estudio de Demokratia no se mide imagen sino aprobación de gestión, que llega al 48,55 % de gestión en el Gran Mendoza. Aunque viene bajando desde el 60,3 % de aprobación en abril, y 55,22 % de julio. Aquí está la encuesta completa. Dato para apuntar. Los que le “aprueban todo” al Presidente pasaron del 28,75 % en abril al 4,74 % en septiembre.

Entretanto, en el siguiente cuadro, se puede ver la evolución del “aprueba” de gestión del Presidente de abril a septiembre de este año según González Perejamo.

Las opciones en Mendoza

¿Por qué es importante medir el desempeño y la adhesión al Presidente en Mendoza? Porque esas encuestas serán útiles para decidir la política de alianzas, sobre todo en Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, y La Unión Mendocina, partiendo de una base: las “marcas” de la política más tradicionales están muy devaluadas. Semanas atrás le preguntamos a Martha Reale qué pasaría si en unas elecciones radicales y peronistas usaran sus camisetas tradicionales “UCR Lista 3” y “PJ Lista 2”. Lo desaconsejó de manera terminante. Pero hay otras marcas vigentes. En Mendoza La Libertad Avanza tiene espacio para crecer como escudería política , según Stahringer, y Cambia Mendoza se sostiene en alrededor del 40 % de preferencia, por encima de todas las demás, aún con el desgaste de 12 años de gestión más el descontento general que hay con la política.

El estudio más actual sobre el Presidente y el resto de las fuerzas políticas en Mendoza lo está haciendo en este momento Stahringer, de Sociolítica. Aún no fue publicado pero hay algunas conclusiones que se pueden anticipar de esta encuesta provincial, amplia, y domiciliaria, en línea con el último estudio que hizo. “Milei efectivamente va cayendo… pero no es mucho… a nivel provincial habíamos registrado una caída del 57 al 53 % en agosto… con una paradoja… los más ricos y los más pobres son los que bancan a Milei… que perdió un poco de apoyo en el sector de clase media trabajadora, un voto tal vez filoperonista no muy fiel a la doctrina…” explicó. “Ese es el voto que se le está empezando a correr, pero no lo está capitalizando nadie” contó.

Un dato que Stahringer verificó en todos los departamentos, es que La Libertad Avanza tiene vía libre para crecer como partido político. De hecho, este sábado el presidente Javier Milei lanzó su agrupación en Parque Lezama, con una fuerte arenga para insultar a los medios, algo en lo que parece gemelo del kirchnerismo cerril de la década pasada. Pero ese crecimiento de LLA no tendría nombres propios que le acompañen. Lourdes Arrieta sería un caso paradojal. Sociolítica la midió hace un tiempo. La diputada de los patitos amarillos es conocida, pero con alto margen de rechazo.

Una alianza entre Cornejo y los libertarios

Alfredo Cornejo está estudiando la posibilidad de establecer una alianza con el presidente Milei para las elecciones legislativas del año próximo. Ha encargado estudios en ese sentido y lo analiza con su círculo más íntimo. Hay condicionantes para tal frente político, pero es un escenario posible. Claro, hay un voto “duro” y propio de Cambia Mendoza y también entre los mileístas, que rechazan y bloquean mutuamente el acuerdo desde ambas veredas. Pero al final del día Cornejo funciona como un opositor constructivo del gobierno nacional. Algunas veces apoya, otras no, y se guarda para sí las críticas más dolientes. El gobernador habría tenido conversaciones con Karina Milei respecto de un acuerdo o frente electoral. El problema sería darle forma.

Javier Milei y Alfredo Cornejo Bienvenido. El presidente Milei y el gobernador Cornejo, semanas atrás en el aeropuerto local. Foto: Prensa de Gobierno

Al gobernador le interesan más las candidaturas locales que pueden modificar el escenario legislativo. Las próximas elecciones provinciales y municipales de Mendoza serán las de medio tiempo. La ley vigente es la 8,967 de 2017, que dio fecha fija a las PASO en todas las elecciones. Cuando sólo se eligen legisladores, estas primarias deben hacerse en febrero del año de recambio legislativo. A causa del desfasaje electoral que se registra en Mendoza desde los ochenta esa renovación se produce en mayo del año “siguiente” (es decir, 2026) con medio año de retraso. Esas primarias ocurrirán en febrero de ese año. Pero el gobernador tiene la potestad de unificarlas con las elecciones de agosto y octubre del año próximo, que son nacionales, y en las que los ciudadanos que votamos en esta provincia debemos elegir cinco diputados nacionales.

Hay muchos formatos posibles de acuerdo. Podría suceder, por ejemplo, que en la boleta única nacional haya un frente entre Cambia Mendoza y LLA, pero que vayan como fuerzas separadas en la elección provincial. Es por eso que Cornejo tiene en análisis la posibilidad de votar con dos urnas en esas elecciones, pero de modo simultáneo, una para la boleta única nacional, y otra para la boleta única provincial y local.

Hay otras incompatibilidades que analizar, que tienen que ver más con las personas y con la situación política que se registró el año pasado, que con alta estrategia. El PRO era aliado de Cambia Mendoza. Pero el sector alineado con Omar De Marchi, que hoy es funcionario nacional, es acérrimo opositor de Alfredo Cornejo y se refugió en La Unión Mendocina, que hoy mediría menos de 20 puntos pero más que el peronismo, de acuerdo a algunos consultores.

Tampoco es imaginable ver libertarios que hoy están en el Partido Demócrata (Milei los destacó como aliados) y en La Libertad Avanza, que son mileístas, en una alianza con Alfredo Cornejo. Eso no va a suceder de ninguna manera. El encono es de tal magnitud, que los legisladores de LUM votan en la Legislatura de Mendoza contra el desarrollo minero y de la privatización de IMPSA, por mencionar dos iniciativas que el Presidente apoya. La verdad es que terminan votando junto al kirchnerismo duro, con el que no podrían ir en un frente electoral. El desprecio entre la UCR y el PD es mutuo.

Omar de Marchi Javier Milei.jpg Omar De Marchi es funcionario de Milei, pero en Mendoza LUM vota en contra de iniciativas "liberales".

La dispersión opositora sólo le conviene a Cambia Mendoza, y es lo que le permite alentar al gobierno provincial esperanzas de una buena elección el año que viene. Ello, a pesar de la caída en adhesiones que registra el oficialismo, pero que no perfora el piso de los votos que ya obtuvieron en 2023, cuando Cornejo ganó las elecciones con el 39,51 % de los votos de acuerdo al escrutinio definitivo. En paralelo, los datos de la encuesta que está trabajando Sociolítica no serían muy alentadores para La Unión Mendocina y mucho menos para el peronismo.

Finalmente… ¿De qué depende un acuerdo entre Cambia Mendoza y los libertarios? Primero, de la marcha de la macroeconomía. Si se profundizan los datos de pobreza, caída de actividad, y desempleo, le sería difícil a Cornejo armar una alianza virtuosa con los libertarios aunque podrían ganar igual porque enfrente está la nada misma, siempre en términos electorales. En cualquier caso, votar el mismo día y en un frente, es una simplificación que podría favorecer a ambos grupos políticos.

¿Puede ser Luis Petri el candidato nacional, el eslabón que unifique la oferta de centro derecha radical-libertaria el año que viene? Nada es imposible. Aunque es difícil que el ministro de Defensa de la Nación, que mide bien y es uno de los alfiles del presidente Milei quien lo destacó el sábado como aliado "radical libertario", deje un ministerio de alta visibilidad -condición que quedó demostrada el sábado con la eyección de la influencer mendocina libertaria Coti Bravi- para volver al Congreso de la Nación.

Manuel Adorni, Javier Milei y Luis Petri rumbo a Mendoza.jpg Milei, Manuel Adorni y Luis Petri, en viaje a Mendoza semanas atrás.

Todo es posible. De momento, la campaña ya empezó. La lanzó Milei en Parque Lezama, en cuenta regresiva a otra manifestación que será fuerte, de repudio al ajuste y en defensa de la educación pública y el financiamiento universitario. Entretanto, la centralidad del Presidente que el sábado eligió de enemigos a los periodistas, los medios y los encuestadores, es absoluta.

Es el único dato político que hoy nadie discute.