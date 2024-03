Cristina y Javier Milei se cruzaron en Twitter por la suba de los sueldos del Gobierno

imagen.png

Cristina y Milei se cruzaron en las redes por primera vez

Esta es la primera vez que se cruzan de manera directa, ya que la exmandataria si tuvo con Luís Caputo, ministro de Economía, algunos mensajes cruzados en referencia a la toma de deuda y también al rumbo de la gestión actual.

Milei, luego de que le informaran del mensaje de Cristina, no se quedó callado y también apuntó contra la expresidenta además de revelar que Cristina lo tiene bloqueado en X (Twitter): "Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter".

Minutos después, la líder de Unión por la Patria le retrucó: "Usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron".

"Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver", concluyó.

Fuente: Cronista.com

