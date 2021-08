Cristina Kirchner realizó fuertes críticas a Macri y elogió a Alberto

"¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad?. La pandemia va a terminar, se va a acabar, vamos a estar todos vacunados, pero después vamos tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron", advirtió la Vicepresidenta, quien acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto de relanzamiento del Plan Qunita que había sido puesto en marcha durante su gestión y luego frenado por orden judicial durante la administración de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner aseguró que el pico de deuda se registró en 2018, afirmación que certificó con la exhibición de varios gráficos, y destacó que el Frente de Todos "no tuvo nada que ver" con ese mecanismo ni con la crisis que sobrevino después.

cristina kirchner.jpg La Vicepresidenta Cristina Kirchner junto al gobernador Axel Kicillof en el acto de relanzamiento del Plan Qunita donde realizó críticas al ex presidente Mauricio Macri.

A su vez, se quejó de que "otro relato que están instalando es que los problemas de la economía, de los trabajadores, de las empresas, es culpa de la cuarentena y no de la pandemia" y señaló que lo hacen "con una formidable maquinaria mediática".

Entre las varias críticas que lanzó contra el ex mandatario Mauricio Macri, Cristina Kirchner dijo: "Hace dos años, día posterior de haber ganado las PASO, provocó la ira de quien era Presidente que salió a dar una conferencia, que día después pidió perdón a todos los argentinos, diciendo que no había dormido bien. Se empezó a instalar que porque había ganado el Frente de Todos, teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentira, esto había empezado el año anterior".

Al respecto, Cristina Kirchner elogió el accionar de Alberto Fernández en ese momento tras su holgado triunfo en las PASO de 2019, que se redujo luego en las generales. "En un ejercicio de responsabilidad institucional salió a decir que ese precio del dólar estaba bien. Y comenzó a comportarse en los hechos como presidente. Y el otro se empezó a comportar siendo presidente como un político de la oposición. A recorrer el país, a dejar que se llevaran la guita".

"Ellos ganaron 8 diputados más. Que hubieran perdido si se repetían los números de las PASO. Deben ser los diputados y diputadas más caros de la historia", ironizó.

Y en referencia a la campaña que se está iniciando, a la oposición le pidió: "¿No será hora de que paren un cambio? Con todo el derecho a disentir, no a mentir. Esto es de lo que hablaba y tenemos que hablar lo argentinos".

https://twitter.com/Kicillofok/status/1425947424611311618 Con muchísima alegría y emoción ponemos en marcha el programa interministerial de acompañamiento y cuidado de la salud de las embarazadas y sus familias.



Junto a @CFKArgentina, Máximo Kirchner, @minsaurralde, @magariovero, @vtolosapaz, @DrDanielGollan y @wadodecorrido. pic.twitter.com/6KRBot23Rc — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 12, 2021

El Plan Qunita se implementó durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, pero fue luego discontinuado por la administración de Mauricio Macri tras denuncias judiciales que realizó por una supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios.

El reciente sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente seis años.