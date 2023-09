Elecciones 2023

Cristina Kirchner: "Muerta o presa, no me van a callar nunca"

"Los que pensaban, o piensan, que me van a quebrar, no me conocen. Muerta o presa, no me importa, pero no me voy a callar nunca, sépanlo", sentenció Cristina Kirchner tras la charla que brindó ante la militancia