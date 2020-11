Coronavirus: la Nación envió sólo el 15% de los test PCR que necesitó Mendoza

En la nota de La Nación se aclara que se solicitó saber cuál fue el criterio de distribución de esos test, pero no hubo respuesta oficial.

“Frente a estos números es evidente que la provincia ha sido relegada y hay un destrato del Gobierno nacional para con Mendoza. Si uno mira esa lista no sólo resalta que se le dio más a los gobiernos afines, sino también que incluso no hubo un criterio de entrega por las urgencias epidemiológicas, porque hay provincias como Chubut o Salta que recibieron el doble que Mendoza y tienen muchos menos contagiados. O algunas que recibieron más PCR de los que efectivamente usaron. En ese ranking de la discriminación Mendoza queda en el lugar 17 que es un lugar nada agradable”, remarcó el Subsecretario de Salud, Oscar Sagás.

Al análisis del funcionario mendocino habría que sumar que la distribución de los PCR que hizo la Nación tampoco se habría hecho siguiendo la cantidad de población de las provincias, ya que entre las primeras beneficiadas aparece Jujuy, Salta e incluso Tierra del Fuego. Es más un hospital, el Posadas de Buenos Aires, recibió más PCR que toda Mendoza.

Según los datos del ministerio de Salud mendocino, de los $1.500 millones que se han invertido en combatir la pandemia desde que se registró el primer caso, $176 millones se destinaron a insumos de laboratorio. De esa suma $151 millones se llevó la compra de test, y con eso se adquirieron 113.000 pruebas de PCR, 70.000 de antígenos y 50.000 test de serología.

A aquellos 113.000 habría que sumar los 12.288 que envió la Nación lo que da un total de 125.288 PCR de los cuales, hasta el 13 de octubre pasado, que es cuando se hizo el último corte de análisis, ya se habían utilizado 85.200 de esos test y la cifra sigue creciendo porque diariamente se realizan entre 1.000 y 1.500 testeos, aunque con distintos tipos de test. Ante estas cifras se puede confirmar que la Nación envió menos del 15% de los teste de PCR que usó Mendoza hasta mediados de octubre.

“Hasta que salió el antígeno, las pruebas de PCR eran clave en la detección del virus y la estrategia para aislar a los positivos e impedir mayores contagios. Al principio la Nación centralizó los test y antes de que pudiéramos hacer esos testeos de PCR en la provincia todo se hacía en el hospital Malbrán. En ese momento se procesaron allá unos 500 test, y después en Julio recibimos una entrega de 3.500 y más tarde otra de 6.000, con lo cual, según nuestros datos recibimos menos PCR que los que figuran en esos datos nacionales”, precisó Sagás.

El funcionario, que es la mano derecha de la ministra Nadal, señaló que a esta magra entrega de PCR que hizo la Nación, relegando a Mendoza habría que sumar el golpe que tendrá el presupuesto de esa cartera de Salud, luego de que no avanzara el presupuesto que pidió el gobernador Rodolfo Suarez.

“No es menor que la oposición no haya aprobado ese presupuesto porque la pandemia no va a terminar en este 2020 ni en el 2021 por más que llegue la vacuna, y limitar así la lucha que está dando la provincia es grave. Este destrato que ha habido desde la Nación con los fondos que enviaba, es el mismo destrato que protagonizó la oposición al no aprobar el endeudamiento para obras que buscaba el presupuesto 2021, sobretodo en este escenario de emergencia sanitaria”, concluyó.

