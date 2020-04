Elizabeth Gómez Alcorta.

Agencias

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y agrupaciones feministas manifestaron este miércoles su preocupación por las excarcelaciones de presos vinculados a delitos de abusos o femicidios.

Te puede interesar: Confirmaron dos nuevos casos positivos de coronavirus en Tunuyán y ya son 73 los contagiados en Mendoza

"Hay una preocupación genuina de muchísimas mujeres sobre el tema porque nos enteramos de que hay casos (de femicidas y violadores) que han liberado, pero es una responsabilidad del Poder Judicial, del juez", advirtió Gómez Alcorta.

En declaraciones a Radio 10, la ministra subrayó: "No estamos de acuerdo con las liberaciones vinculadas a violencia sexual, es una preocupación grave que tenemos".

Asimismo, además de desvincular al Gobierno de la medida, la funcionaria manifestó su preocupación pero planteó también que "las cárceles tienen superpoblación y es un caldo de cultivo del virus".

"Adelantando a lo que podía suceder, hicimos saber la preocupación por las posibles liberaciones de detenidos y la mayoría de los superiores tribunales respondieron que habían prorrogado las medidas en estos casos", dijo Gómez Alcorta.

En tanto, la agrupación "Las Julietas", integrada por Fabiana Tuñez, ex secretaria de las Mujeres del gobierno anterior, y la ex diputada Fernanda Reyes, entre otras, pidieron el jury a los jueces que liberen a femicidas y violadores por "ser responsables de no proteger a las víctimas de estos delitos".

En ese marco, Las Julietas solicitó al Ministerio de las Mujeres que "arbitre los mecanismos para defender los derechos vulnerados para garantizar el bien jurídico a proteger de la vida de mujeres y niñas".

Además, propuso implementar en todo caso "un predio como un club de fútbol u otros espacios adecuados donde alojar a los presos para garantizar las normas de higiene".

En tanto, La Casa del Encuentro, que viene alertando a través de las redes sociales por el aumento de casos de femicidios en medio de la cuarentena, posteó en Twitter el mensaje: "Mujeres asesinadas y femicidas con ‘prisión domiciliaria’. Volverán a asesinar. Volverán a violar. Por favor no los liberen".