Cornejo sobre un acuerdo con el FMI: "Se da un diálogo de sordos entre Alberto y Cristina"

alfredo cornejo fmi rafael bielsa.jpg Alfredo Cornejo cruzó al Gobierno por las negociaciones con el FMI y opinó de los dichos de Rafael Bielsa sobre las elecciones en Chile.

Para Alfredo Cornejo, hace falta centrar el foco de atención en el contenido de la carta de intención, y en el pacto trazado al interior del Frete de Todos, impulsado por las fuerzas que lideran Alberto Fernández, por un lado, y Cristina Fernández de Kirchner, por el otro.

En el mismo sentido, destacó que se trata de otro claro ejemplo de "improvisación en materia económica" del Gobierno y señaló que la Argentina "necesita un plan con o sin el FMI ya que la inflación sale de lo normal".

Alfredo Cornejo sobre los dichos de Bielsa

Por otro lado, el presidente de la UCR calificó de "improvisados" los dichos del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, sobre uno de los candidatos presidenciales del país vecino, y rememoró el pedido de libertad para el líder mapuche Facundo Jones Huala por parte del diplomático en una de las audiencias de su causa.

"No se sabe si tiene instrucción de Cancillería o no. Es parte de la desorganización que tiene el Gobierno", sostuvo Alfredo Cornejo, y agregó: "El Gobierno no se manifestó sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y sin embargo, en una elección, el embajador tiene opinión acerca de los candidatos al respecto".

Fuente: NA