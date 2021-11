Fuerte rechazo desde Mendoza a los dichos de Rafael Bielsa sobre las elecciones en Chile

Para el diplomático, hermano del entrenador de fútbol del Leeds de Inglaterra, "si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia", dijo.

Las críticas de Bielsa llevaron a que fuentes del Gobierno dejaran trascender que sus dichos fueron a título personal y que no reflejan la postura de la administración del presidente Alberto Fernández.

"La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no teme decir su nombre. Se lo puede comparar con Jair Bolsonaro y Donald Trump", agregó funcinario argentino.

Uno de los primeros en reprochar la actitud del embajador, aunque sin nombrarlo fue el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien aludió a la posición del gobierno argentino en las relaciones internacionales. Específicamente el senador electo se refirió al silencio oficial frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua.

"Cuando se denuncian las violaciones a los DD.HH en Venezuela o Nicaragua, el gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otro países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior", escribió en Twitter el ex gobernador Cornejo.

https://twitter.com/alfredocornejo/status/1462821612554633225 Cuando se denuncian las violaciones a los DD.HH en Venezuela o Nicaragua, el gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otro países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 22, 2021

El reconocido empresario mendocino Jorge Pérez Cuesta se sumó a los críticas y reprodujo con la leyenda "vergonzante", un artículo publicado por Infobae en el que el gobierno chileno rechaza por "inaceptables" las declaraciones de Bielsa.

https://twitter.com/jperezcuesta/status/1462835333456871425 Vergonzante



El gobierno chileno rechazó las declaraciones de Bielsa: “Representan una intromisión inaceptable” - Infobae https://t.co/Ct785WplGK — Jorge Perez Cuesta (@jperezcuesta) November 22, 2021

Otros dos dirigentes radicales -Gabriel Fidel y Ganni Venier- se manifestaron en tono parecido.

Fidel dijo que "los dichos de Rafael Bielsa sobre el proceso político y los candidatos surgidos de una elección transparente y democrática están fuera de lugar. Todos tenemos preferencias y opiniones, pero siendo el Embajador ante la República de Chile, sus declaraciones son inaceptables". El economista mendocino acompañó su publicación con el comunicado de prensa de la Cancillería de Chile, que rechazó los dichos del diplomático argentino.

https://twitter.com/gabrielfidel/status/1462853889900920835 Los dichos de @RafaelBielsa sobre el proceso político y los candidatos surgidos de una elección transparente y democrática están fuera de lugar. Todos tenemos preferencias y opiniones, pero siendo el Embajador ante la República de Chile, sus declaraciones son inaceptables. https://t.co/vAuC1uFKfl — Gabriel Fidel (@gabrielfidel) November 22, 2021

Por su parte Venier, ministro de Seguridad del gobierno de Cornejo, sentenció: "Bielsa desacredita al democrático ganador de elecciones en Chile pero puja por el terrorista Jones Huala y los dictadores sangrientos de Latinoamérica. Vergüenza Alberto Fernández y Cristina Fernández".