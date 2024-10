Cornejo presentó obras por más de U$S 164 millones con dinero de Portezuelo del Viento

Y lamentó: "Siempre son noticia la ruta hecha polvo, la falta de energía y los problemas de agua. Y la respuesta sería: es la economía, estúpido. No sigamos hablando de cosas que no deberían ser noticia. No es gratuito para el país ni para Mendoza que hayamos tenido una economía estancada durante casi dos décadas".

En ese sentido, invitó a tener una mirada más centrada en el futuro que en viejos debates.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, expresó sobre el conjunto de proyectos a licitar: "La infraestructura tiene que estar al servicio de objetivos mayores. Por lo cual tenemos el desafío de responder a una matriz diversificada y consolidar los oasis y el desarrollo territorial".

►TE PUEDE INTERESAR: Emir Félix se posiciona como el ungido para presidir el PJ mendocino

Las obras que se vienen

-Optimización del Sistema de Distribución Gran Mza – Terraza – Las Cañas. Ubicación: Guaymallén. Monto U$S 3.000.000. Fecha de licitación: 17/10/24. Ejecución: 18 meses. Organismo ejecutor: Aysam Descripción: Agua. Tendrá 35.0000 beneficiados. Incluye optimización de agua no contabilizada, macromedición, control de presión y detección de fugas; renovación de materiales, aumento y mejora de la capacidad actual del colector.

-Colectora Cloacal máxima Tirasso. Ubicación: Guaymallén. Monto: U$S 3.000.000. Fecha de licitación: 11/24. Ejecución: 9 meses. Organismo ejecutor: Aysam. Descripción: Agua. Renovación del colector cloacal desde calle La Purísima y Belgrano hasta calle Tirasso y Prof. Mathus. Beneficiarios: 88 mil habitantes.

-Sistema de provisión de agua potable y recolección de líquidos cloacales. Cuenca ex autódromo Los Barrancos (Godoy Cruz). Monto: U$S 2.700.000. Fecha de licitación: 11/24. Ejecución: 12 meses. Organismo ejecutor: Aysam. Descripción: Agua. Consta de dos sistemas de bombeo, dos reservas de agua potable y la ejecución de un colector cloacal. Beneficiarios: 5.200.

-Colectora Cloacal Junín. Monto: U$S 8.000.000. Fecha de licitación: 11/24. Ejecución: 18 meses. Organismo ejecutor: Aysam. Descripción: Agua. Ejecución de obras necesarias para recolección y transporte de líquidos cloacales hasta el establecimiento depurador San Martín, esto permitirá sacar de servicio la actual zanja de oxidación que recibe los líquidos cloacales provenientes de la ciudad de Junín. Beneficiarios: 21 mil habitantes

-Canal Calise. Ubicación: San Carlos (Cuenca del Tunuyán). Monto: U$S 4.100.000. Fecha de licitación: 15/01/25. Ejecución: 18 meses. Organismo ejecutor: Irrigación. Descripción: Beneficia a 725 hectáreas y a 45 usuarios. Impermeabilización de 18 km de canal más reservorio para el riego acordado.

-Sistema de Riego Presurizado Paraje de Altamira. Ubicación: San Carlos (Cuenca del R. Tunuyán). Monto: U$S 26.000.000. Fecha de licitación: 01/02/25. Ejecución: 30 meses. Organismo ejecutor: Irrigación. Descripción: beneficia a 4.179 hectáreas y a 230 beneficiarios. Impermeabilización de 68 km de canal más reservorio de 185.000 m3.

-Sistema de Riego Yaucha Aguanda Área Pareditas. Ubicación: San Carlos (Cuenca del R. Tunuyán). Monto: U$S 17.000.000. Fecha de licitación: 01/03/25. Ejecución: 24 meses. Organismo ejecutor: Irrigación. Descripción: Beneficia a 1.200 hectáreas, 216 beneficiarios. Impermeabilización de 32 km de canal más reservorio de 110.000 m3.

-Estación Transformadora Capiz, Valle de Uco. Ubicación: San Carlos. Monto: U$S 32.500.000. Fecha de licitación: 12/24. Ejecución: 18 meses. Organismo ejecutor: Gobierno de Mendoza. Descripción: Aumenta significativamente la capacidad de abastecer energía en emprendimientos productivos, agrícolas, residenciales y turísticos. Facilita el desarrollo de proyectos de generación con energías renovables. Población beneficiada 150.000 habitantes del Valle de Uco

-Estación Transformadora Mendoza Norte 220 kv. Ubicación: Las Heras. Monto: U$S 38.600.000. Fecha de licitación: 12/24. Ejecución: 24 meses. Organismo ejecutor: Gobierno de Mendoza. Descripción: robustece en cantidad y calidad el abastecimiento de energía para el Gran Mendoza. Es el primer paso para el desarrollo de proyectos de interconexión del Alta Tensión para zonas de montaña. Población beneficiada 1.300.000 habitantes.

-Interconexión Estación Transformadora El Marcado – La Dormida – La Paz. Ubicación: San Rosa – La Paz. Monto: U$S 29.500.000. Fecha de licitación: 12/24. Ejecución: 18 meses. Organismo ejecutor: Gobierno de Mendoza. Descripción: permite el desarrollo de toda la zona este en actividades agrícolas y ganaderas. Facilita el desarrollo de proyectos de generación con energías renovables. Población beneficiada 280.000 habitantes.