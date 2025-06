Pintarse la cara lila

Otra de las condiciones que pusieron para avanzar en un acuerdo es la conversión de Cornejo de gobernador radical a gobernador libertario. Lo conminan al punto de que los de la UCR nacional monten en cólera y lo echen del partido.

En síntesis, para arreglar, los radicales deben ir pintados de violeta y las elecciones deben ser separadas, o sea las nacionales en octubre y las provinciales el año que viene. Nada de lo que quiere Cornejo.

El morado, un tono parecido al que usan los libertarios, ya fue usado por Cornejo cuando militaba en la Franja Morada en sus tiempos de estudiante universitario. Quizá reeditar esos años no le duela tanto. Salvando las distancias ideológicas, claro.

Alfredo Cornejo y Alfonsín.png Alfredo Cornejo junto a Raúl Alfonsín, cuando Franja Morada era una experiencia reciente para él.

La cómoda banca en el Senado

Otra cuestión preocupa a Cornejo y tiene que ver con el 2027. Como estará fuera de juego ese año, se entusiasma con seguir tomando decisiones como senador nacional, como hizo con Rodolfo Suárez entre 2019 y 2023.

Si arregla, hay 2027 para él. Si no arregla, se pone difícil porque arriesga una derrota en octubre si el envión de Milei sigue firme.

Mirando al pasado

En 2023, con la marea libertaria en nuestra provincia, el partido de Milei metió tres diputados nacionales, una proeza que depositó en el Congreso a figuras desconocidas de la política como Lourdes Arrieta, quien ya no forma más parte del elenco presidencial por distintos guisos. Errores no forzados de la política.

El radicalismo logró colar solo uno en esa contienda: Lisandro Nieri; y el peronismo también se metió arañando con Martín Aveiro.

Las pretensiones no terminan allí: en caso de ir juntos, los libertarios estarían exigiendo poblar la Legislatura mendocina y los concejos deliberantes de hombres violetas, algo que a Cornejo le hace mucho ruido. Pero eso quedaría para más adelante.

La Casa de Hebe

Pasa que si algo lo hace irse a dormir tranquilo todas las noches al gobernador es que la actual Legislatura es más mansita que Lassie atado.

Hebe Casado ha quedado virtualmente en el aire. Facundo Correa Llano no le acepta la ficha para afiliarse a La Libertad Avanza en Mendoza y -con el miedo que le tienen a Karina Milei- está más que claro que el diputado nacional no toma decisiones sin que le digan qué hacer desde la Rosada.

Rancho por rancho

El PRO de Omar De Marchi y Gabriel Pradines, o sea el único PRO en pie, no quiere saber nada con un acuerdo con Cornejo y, aunque hagan un papelón, prefieren ir solos antes de pactar con el gobernador, a quien destrozan cada vez que pueden.

Correa Llano, además de mantener el vilo a la vicegobernadora, tampoco quiere a Cornejo. Mercedes Llano menos. Todo huele a Karina. Mientras, el gobernador también le prende unas velas a “El Jefe”.

El lobby de todos ellos es para que Cornejo no entre en el acuerdo. Proponen que sea el mismísimo ministro de Defensa, Luis Petri, quien encabece la lista de diputados nacionales y que rompa todo.

Confiados es poco

Están súper confiados en que el desempeño libertario per se será extraordinario y si a eso se le suma la buena imagen que los mendocinos tienen del sanmartiniano -la “superestrella”, como lo define el presidente- sueñan con romper las urnas.

Petri repite cual mantra “yo voy a hacer lo que me pida el presidente”, aunque preferiría no rifar su nombre ya. Si no hay acuerdo, Petri será candidato a diputado nacional. En cambio, si hay acuerdo los nombres importarán poco y podrían reeditarse los errores no forzados onda Arrieta.

¡Perón Perón, qué grande sos!

Hay pocas cosas más peligrosas en la política argentina que el peronismo unido, incluso en provincias donde gobierna otro partido. Nadie se imaginó que el aglutinamiento repentino del movimiento que fundó Juan Perón llegaría este año.

Y fue gracias a Cristina, como la llegada de Hebe Casado a la política. La expresidenta parecía dedicar sus días a ordenar el PJ bonaerense en tensión con el gobernador Axel Kicillof y terminó resurgiendo fuerte con su condena.

Las primeras encuestas hechas después del fallo rimbombante hablan de un crecimiento de la imagen de Cristina en todo el país. Entonces: ¿quién armó ese fallo justo ahora y a quién beneficia?

Jugando al bridge

Todas las miradas apuntan al expresidente jugador de bridge y fanático de Boca, club que alguna vez presidió. Él anda enojado con el presidente Milei y sabe que ya no tiene futuro su carrera política.

Lo único que tiene y a montones son jueces amigos con quien departe y comparte picaditos de todo tipo. “Con que me ninguneás, ok, quedamos así”: Cristina presa, peronismo unido en segundos, balcón de la discordia, marcha multitudinaria y ¿hay 2025 y 2027 para el PJ?

Milei venía caminando solito sin piedras en el camino a octubre y esta bomba plantea un nuevo escenario. Un peronismo unido no es lo mismo que uno dividido.

El expresidente amante del bridge se fuma un puro, sonríe y mira por la ventana de alguno de sus cómodos escritorios en el coqueto Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires.

La capacidad que tiene para disciplinar a la dirigencia política con fallos judiciales es el único poder que le queda y el que le quiere mostrar a todos los que ocupen un lugar en el Estado. Poca cosa él, mucha cosa su poder.

¿Y por casa?

Qué paradoja, el peronismo menos kirchnerista del país es el de Mendoza. Sobre todo desde que lo preside Emir Félix, quien pertenece al grupo de los intendentes históricamente identificados con el pejotismo clásico.

Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix.JPG Emir Félix y Anabel Fernández Sagasti, dos expresiones diferentes del peronismo en la provincia.

Sin embargo, números recogidos post fallo condenatorio de Cristina dan cuenta de que el peronismo ha vuelto a su piso del 24% en la provincia y puede soñar con meter dos diputados nacionales en octubre.

Si los radicales y los libertarios van separados, no sólo que Cornejo se expone a una catástrofe sino que la ventana por la que podría meterse el peronismo al podio recuerda a la elección en la que Celso Jaque, con la UCR partida en dos, se alzó con la victoria en 2007.