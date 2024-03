Cornejo ante empresarios: "Hay que sincerar la relación fiscal entre la Nación y las provincias"

Todo ello, dijo, debe ser expresado en la letra chica del Pacto de Mayo que propuso el presidente Javier Milei y que, en su mayoría, los gobernadores estiman que se firmará.

alfredo Cornejo AmCham.jpg Alfredo Cornejo pasó por la AmCham Summit 2024. Noticias Argentinas.

Pacto fiscal para que haya Pacto de mayo

"Veo posible la firma del Pacto de mayo pero coincido con Torres y con Llaryora en que primero hay que ver qué se quiere poner en el mismo porque los 10 puntos son importantes pero muy generales", dijo Cornejo después de que los otros gobernadores lo plantearan también.

"Hay que ver qué habrá dentro del Pacto. Cuáles son los instrumentos y los pactos fiscales con las provincias es lo que hay que recorrer", advirtió el gobernador de Mendoza. "La Nación también tiene que hacer su esfuerzo porque se quedó con todos los impuestos y no los coparticipa. Hay que sincerar la relación fiscal entre la Nación y las provincias", insistió.

Quiero que le vaya bien a Milei y a la Argentina porque 4 años más perdidos sería lamentable para las nuevas generaciones y para las empresas.

La posición de Llaryora y de Torres

"Creo que hay un camino iniciado y el diálogo depende de todos. Creo que la firma será mayoritaria porque los puntos se vienen aplicando, al menos en Córdoba, desde hace tiempo", dijo Llaryora.

"Es un lindo momento para entrar ahora porque las crisis son las oportunidades y Argentina va a salir adelante", agregó ante empresarios internacionales el gobernador cordobés.

"Se puede ordenar la macro pero necesitamos un plan productivo", sumó y pidió que se "invierta en la Argentina".

llaryora torres.jpg

Una de las medidas que consideró clave es la de la apertura de los cielos: "Cuando la aplicó Mauricio Macri benefició mucho al interior. La conectividad es fundamental para el crecimiento de los negocios".

La apertura de los cielos "significa que cualquiera que pueda invertir y abrir una ruta, lo haga. Hay una visión estratégica necesaria para algunos lugares puntuales pero hay otros, que son importantísimos y en esos casos no se debe limitar a las empresas. Tener que tomar una conexión por Buenos Aires para ir desde el interior a otro lugar no está bueno".

La visión de Torres, enfrentado en las últimas semanas a Javier Milei, fue más fuerte: "Estamos ante una oportunidad histórica pero también a un posible boicot por no entender que se necesitan de todas las partes. Si algo no soy es casta".

"Argentina necesita para crecer competitividad y una matriz fiscal menos distorsiva, pero lo primero que tenemos que tener es calidad institucional", dijo.

"El Pacto de mayo es declarativo y muchas cosas son redundantes. La letra fina es la que llegará al Congreso y eso hay que trabajarlo ya", agregó. De todas maneras, aseguró que su mirada es optimista porque se están dando discusiones que hasta ahora no se habían dado.

"Tenemos que ser competitivos y estamos muchos gobernadores en ese camino", agregó el chubutense.

¿Se cae el DNU?

La UCR, partido del que Cornejo es referente, emitió un comunicado en el que se insta a sus diputados y senadores nacionales a votar en favor del respeto de la Constitución Nacional, la recomposición de los haberes de jubilados y pensionados, y la educación pública en el marco del tratamiento del DNU que emitió el presidente Javier Milei a fines del año pasado.

¿Significa entonces que el radicalismo votará en contra del DNU? Para Cornejo no. "Hay muchos más para votar a favor", explicó e incluso opinó que "la mayoría de los simpatizantes y gobernadores del radicalismo quieren que este gobierno haga la reforma económica. Lo que dicen los dirigentes no contribuye a reposisionar al radicalismo como un partido moderno. No me parece oportuno ni justo para los gobernadores ni útil para los simpatizantes que quieren que a este gobierno le vaya bien".

Sobre el modo de gobernar de Javier Milei y su equipo, Cornejo puntualizó que "si el Gobierno aprovecha esta ventana de oportunidades que le da el mundo, el apoyo popular que ha tenido en la elección y el que le da la ciudadanía en medio del ajuste, puede lograr acuerdos sustantivos para lograr las reformas que tienen que hacer por ley".

Para Cornejo "hacer el ajuste es condición sine qua non pero no suficiente para crecer en el tiempo: se neceista un cambio de relación nacion- provincia con incentivos para tener sector privado; tiene que haber simplificación de impuestos; una reforma laboral como se requiere en la Argentina y lo necesitan las empresas y los trabajadores; y todo ello debe pasar por el Congreso".

Entonces, advirtió el mendocino: "Se requieren altos niveles de consenso en el Congreso". Y eso no se logrará si siguen con el "discurso de campaña de la casta contra el resto".

Cornejo mandó un mensaje a Milei: "Se va a sorprender el Gobierno porque hay buena parte del sector político que quiere apoyar. Puede alcanzar el déficit sí, licuando el gasto público, pero para meter mano adentro se necesita gestión y aún no lo ha demostrado".

Para los otros dos gobernadores que disertaron antes, la técnica de "mandar un DNU tan grande con tantos temas juntos" no fue acertada. "Están viendo la posibilidad de partirlo porque hay muchos temas que sí tienen consenso. Lo mismo pasa con la Ley Ómnibus", explicó Llaryora, de Córdoba.

"Pero a la vez, una cosa es lo que decimos los gobernadores y otra cosa es lo que resuelven los diputados porque el Congreso tiene vida propia", dijo.

"Si el DNU cae esta semana, habrá catarata de tuits del Gobierno", les advirtió Fantino, a lo que tanto Llaryora como Torres contestaron: "Es una locura tener que dejar de defender los intereses de nuestras provincias por un ataque de trolls".

La agenda de Cornejo en Buenos Aires

Tras su paso por la Amcham Summit 2024, el gobernador Cornejo tiene prevista una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos para el miércoles.

Se espera que del funcionario nacional reciba el pedido explícito de respaldar la recortada versión de la Ley Ómnibus.

De qué se habló en la Amcham

En esta versión 2024 la AmCham Summit pondrá la lupa en un eje transversal: "Una Argentina viable" y sobre eso girarán el resto de las disertaciones y debates que se harán en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 1.500 invitados y destacados oradores.

Entre las distintas temáticas que se abordarán a lo largo de la jornada, se destacan: