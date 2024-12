Cornejo le reclamó a Milei el manejo de la ruta 7 y pidió una gran inversión para mejorarla

camion tunel ruta 7 accidente.jpg Uno de los últimos accidentes ocurridos en diciembre en la ruta 7. En este caso, murió un camionero y una familia de turistas resultó herida.

El arreglo de la ruta 7 necesitará de una mega inversión

El gobernador sabe perfectamente lo que le hace falta a la ruta 7 para ponerla en condiciones. Lo sabe y así lo comunicó a la prensa el viernes pasado durante la entrega de viviendas en un barrio del IPV en Las Heras.

Durante su primera gestión de gobierno, el entonces presidente Mauricio Macri le propuso hacer esta obra y él se involucró a estudiar el proyecto, en conjunto con la Dirección de Vialidad Nacional.

"No es una ruta fácil, yo conozco bien el proyecto, necesita un montón de cosas. Esto es, hacer puentes sobre el río Mendoza, en la curva de Guido donde se producen muchísimos accidentes, en la bajada de la curva de la Soberanía, donde también ocurren accidentes de tránsito, en la subida a Potrerillos, que se licitó en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández y después se cayó la licitación", sostuvo el gobernador.

También destacó que intervenir sobre el río para no romper la montaña genera costos elevados y por esto se requiere una inversión muy grande.

Ruta 7 Uspallata auto chileno.jpg Manejo imprudente en Uspallata en la ruta 7. En este caso un conductor chileno.

El "cheque generoso" que la Nación va a tener que invertir en la ruta 7

Según Alfredo Cornejo, la idea del gobierno nacional de licitar la obra y concesionar el peaje por 30 años para que con esto se amortice el arreglo, no va a dar resultado por sí mismo. Es que se necesitará una gran inversión por parte del Estado.

"El gobierno nacional la imagina con peaje, pero no es un arreglo de un momento para otro. La verdad, yo no creo que un peaje pague en 30 años una concesión de una obra tan grande, si no se pone el Estado Nacional con un cheque generoso", afirmó el mandatario.

Cornejo destacó, además, que el gobierno de Javier Milei ha cambiado de idea al menos tres veces con respecto a lo que hay que hacer con la ruta 7, tantas veces como ha cambiado la titularidad de Vialidad Nacional durante la gestión del libertario.

Ruta 40 accidente Luján de Cuyo.jpg La Provincia pondrá el foco en los controles durante la temporada de verano en la ruta 7 para tratar de disminuir los accidentes.

Alfredo Cornejo hará anuncios de colaboración en la ruta 7

Si bien no es una solución permanente, el Gobierno provincial ha decidido colaborar con el mantenimiento de la ruta 7, y así lo expresó el gobernador.

"Estamos en plena negociación con el gobierno nacional, queremos que finalmente nos pasen el manejo de la ruta 7, porque no la van a mantener y la vamos a mantener nosotros, pero estamos viendo los términos, porque tampoco podemos ser tan bobos de quedarnos con pasivos tan grandes", sentenció.

Además, agregó que "estamos dispuestos a hacer este esfuerzo, aunque no es nuestra competencia", y finalizó diciendo que el próximo lunes realizarán un anuncio con respecto a un plan de colaboración para el verano, porque tienen asumido que la presencia de la Provincia es necesaria.