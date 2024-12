En dos días multaron a 50 conductores en la Ruta 7 por cometer infracciones en la alta montaña

"Lamentablemente, la gente no tiene paciencia atrás de un camión. Ve que no viene nadie de frente y sobrepasa en doble línea amarilla. Y eso no sólo es ilegal sino que hay que tener muchísimo cuidado, porque la señalización justamente está ahí porque en el sitio hay mala visibilidad y entonces ocurren los accidentes", explicó a Canal 7 Pablo Tijeras, de la Guardia Urbana Municipal (GUM).

Los controles son un trabajo coordinado entre la GUM, el Ejecutivo provincial y Gendarmería nacional. De hecho, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Mercedes Rus, le entregó a estos últimos el sistema Tetra, que utilizan la Policía y las ambulancias para comunicarse.